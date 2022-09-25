Податкова попередила підприємців про нововведення з 2023 року — Finance.ua
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Податкова попередила підприємців про нововведення з 2023 року

Казна та Політика
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Податкова попередила підприємців про нововведення з 2023 року
Податкова попередила підприємців про нововведення з 2023 року
В Україні з 2023 року почнуть діяти нові правила для фізичних осіб-підприємців.
В потатковій службі попередили торговців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тисяч осіб, що наступного року вони мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.
Виняток — фізичні осіби-підприємці, які є платниками єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.
Нагадаємо, за результатами дослідження Райффайзен Банку та Gradus Research, більшість компаній в Україні розраховують наступного року на позитивний фінансовий результат. При плануванні бюджетів на 2023 рік керівники компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 43 грн/$.
У бізнес-спільноті також вважають, що валютні обмеження Нацбанку значно обмежують право бізнесу на здійснення операцій із валютою. Навіть попри те, що вони спрямовані на регулювання та захист платіжного балансу України під час війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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