Підвищення пенсії в липні 2023 і хто може отримати 10 пенсій одразу — Finance.ua

Підвищення пенсії в липні 2023 і хто може отримати 10 пенсій одразу Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

1 липня 2023 в Україні пройде чергова індексація пенсій. Але цього разу вона торкнеться не всіх категорій пенсіонерів. Крім цього, деякі пенсіонери при виході на пенсію зможуть отримати одноразову грошову допомогу від держави. На кого чекає підвищення пенсії в липні та кому належить 10 пенсій — розповідаємо в матеріалі.

Перелік категорій і на скільки підвищать

Індексація пенсії в липні 2023 р. передбачає її підвищення для близько 300 тис. пенсіонерів, які вийшли на пенсію за спеціальним законом. Це стосується:

державних службовців;

працівників органів місцевого самоврядування;

вчених.

Підвищення пенсії буде на 19,7%, при цьому воно не може бути менше 100 грн, а максимальна сума не повинна перевищувати 1500 грн. Ця індексація не торкнеться тих пенсіонерів, хто отримує високу пенсію — понад 20 930 грн.

Індексація передбачена постановою Кабінету Міністрів № 168 від 24 лютого 2023 року.

Хто може отримати 10 пенсій відразу

Деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть отримати 10 пенсій при виході на пенсію. Сюди входять працівники комунальних та державних установ.

У страховому стажі враховують всі періоди роботи в державних і комунальних установах, зазначених у переліку закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту та посад, робота в яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджених постановою Кабміну від 04.11.1993 року № 909.

Для отримання такої допомоги є ряд умов:

якщо призначають пенсію за віком починаючи з 01.10.2011 відповідно до Закону № 1058;

відповідно до Закону № 1058; якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058, працювали в установах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;

якщо мають страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах;

якщо до цього не отримували ніякої іншої пенсії.

При призначенні пенсії за вислугу років можна підсумувати стаж роботи в закладах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту для осіб, зазначених у відповідному переліку.

Хто може отримати 10 пенсій відразу:

працівники загальноосвітніх навчальних закладів; військових загальноосвітніх навчальних закладів; музичних і художніх шкіл;

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;

дитячих будинків, дитячих трудових і виховно-трудових колоній, дитячих приймальних пунктів і приймачів-розподільників для неповнолітніх, логопедичних пунктів і стаціонарів, шкіл-клінік;

вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів;

дошкільних навчальних закладів всіх типів;

позашкільних навчальних закладів;

бібліотек;

дитячих клінік, поліклінік, лікарень, санаторіїв, диспансерів, будинків дитини, дитячих відділень в лікарнях, санаторіях, диспансерах і установах для виконання покарань;

лікарняних закладів, лікувально-профілактичних закладів особливого типу, лікувально-трудових профілакторіїв, амбулаторно-поліклінічних закладів, закладів швидкої та невідкладної медичної допомоги, закладів переливання крові, закладів охорони материнства та дитинства, санаторно-курортних закладів, установ з проведення лабораторних та інструментальних досліджень випробувань Держсанепідслужби та територіальні органи Держсанепідслужби (щодо працівників, які не є державними службовцями), діагностичних центрів;

аптек, аптечних кіосків, аптечних магазинів, контрольно-аналітичних лабораторій;

медико-соціальних експертних комісій; бюро судово-медичної експертизи;

інтернатних установ для інвалідів, дітей-інвалідів та престарілих;

медичних відділів протезних підприємств.

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УНІАН За матеріалами:

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