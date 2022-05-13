Переселенцям перерахували 5,8 млрд грн — Finance.ua

Переселенцям перерахували 5,8 млрд грн

Вчора 17:02 — Казна та Політика

Переселенцям перерахували 5,8 млрд грн

Уряд перерахував для виплат внутрішньо переміщеним особам 5,8 млрд грн.

Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

За її словами, протягом квітня на виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку понад 5,8 мільярда гривень. Зокрема цього тижня було перераховано черговий транш в розмірі 633 мільйони гривень. Ощадбанк найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

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«На сьогодні 2,8 мільйона людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану. Близько 500 тисяч заяв надійшли через Дію. Частина з них зараз доопрацьовуються органами соціального захисту, командами Мінцифри та Мінсоцполітики. Також ще не всі заяви надійшли до нас з регіонів», — повідомила Лазебна.

Міністерство продовжить в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень.

Також за травень допомогу на проживання отримають внутрішньо переміщені особи, житло яких зруйноване, або які перемістились з територіальних громад, які знаходяться у зоні бойових дій або окупації.

Перелік таких громад затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Виплата допомоги на проживання здійснюється внутрішньо переміщеним особам, які повернулись до місця постійного проживання, але є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Мінреінтеграції оновило перелік громад, на основі якого внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати за травень. Перелік не є фіксованим документом — він регулярно актуалізується.

З 06.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації чи в оточенні, додалися три громади Миколаївської області та одна громада Запорізької області.

Загалом до переліку ввійшли 7 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (2 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (50 громад), Луганської (37 громад), Миколаївської (18 громад), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад) областей.

Довідка Finance.ua:

Відповідно до рішення Уряду, допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

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