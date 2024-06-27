Payoneer у застосунку ПУМБ Online: отримуйте платежі з-за кордону без комісії банку — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА
Payoneer у застосунку ПУМБ Online: отримуйте платежі з-за кордону без комісії банку
Користуєтесь Payoneer для вирішення фінансових питань? Відтепер у застосунку ПУМБ Online можна переглядати доступний баланс, ділитися реквізитами та виводити кошти з акаунту Payoneer на власний рахунок у ПУМБ.
Сервіс доступний як поточним, так і новим клієнтам ПУМБ. Щоб отримати картку банка, достатньо завантажити застосунок ПУМБ, зареєструватися за допомогою Дії, паспорта або ID-картки та відкрити рахунок у банку. Після цього весь спектр фінансових послуг, включно з міжнародними переказами та платежами, стане доступним.
Як переказати кошти з Payoneer:
- Зареєструйтесь чи увійдіть в наявний акаунт Payoneer в ПУМБ Online (розділ «Платежі» — «Міжнародні перекази»).
- Оберіть баланс, з якого бажаєте переказати кошти, та натисніть «Вивести кошти», вкажіть суму переказу та оберіть ваш рахунок в ПУМБ для зарахування.
- Перевірте введені дані, натисніть кнопку «Переказати» та введіть ОТР-пароль.
Особливості та переваги виведення коштів з акаунту Payoneer на рахунок в ПУМБ:
- Мінімальна сума на виведення коштів — 10 USD/EUR.
- Вивести кошти можливо в валютах USD та EUR.
- 0% - комісія ПУМБ
- 3% - комісія Payoneer
- В день можна здійснити максимум 5 виведень коштів обсягом не більше 5 000 USD/EUR.
Поділитися новиною