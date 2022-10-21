Основні макропоказники та ключові припущення прогнозу НБУ: що відбувається в економіці — Finance.ua

Основні макропоказники та ключові припущення прогнозу НБУ: що відбувається в економіці Вчора 21:04 — Казна та Політика

Разом із оголошенням рішення про збереження облікової ставки Національний банк України опублікував оновлений макроекономічний прогноз на 2022–2024 роки.

Основні макропоказники та ключові припущення прогнозу

Ціни. Цього року темпи зростання споживчих цін сягнуть близько 30%. У 2023 році інфляція сповільниться нижче 21%, а ще за рік — нижче 10%.

Водночас такі темпи зростання цін є доволі помірними, зважаючи на виклики наймасштабнішої європейської війни з часів Другої світової та багаторічні інфляційні рекорди в багатьох країнах світу.

Національний банк очікує, що темпи зростання цін почнуть сповільнюватися з наступного року завдяки поступовому налагодженню логістики та виробництва, згасанню світової інфляції та помірно жорстким монетарним умовам.

Скорочення ВВП за підсумками року становитиме близько 32%. Економіка повернеться до помірного зростання у 2023-2024 роках та відновлюватиметься темпами на рівні 4-5% на рік.

Економічна активність вже поступово пожвавлюється після глибокого спаду на початку повномасштабної війни насамперед завдяки звільненню українських земель, адаптації бізнесу до нових умов та роботі «зернового коридору».

Подальша співпраця з міжнародними партнерами залишається важливим чинником підтримання функціонування економіки в умовах повномасштабної війни та післявоєнного відновлення.Це також дасть змогу Національному банку утримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні, що є важливим для забезпечення стійкості валютного ринку та збереження контролю за інфляційними процесами.

Ризики та прогнози

Ключовим припущенням прогнозу є суттєве зниження безпекових ризиків із середини 2023 року. Отже, основним ризиком для економічного розвитку залишається триваліший термін повномасштабної військової агресії росії проти України. Якщо термін повномасштабної війни буде тривалішим, довше зберігатимуться пригнічений попит, низькі інвестиції та логістичні обмеження для експорту. За таких умов відновлення української економіки буде слабшим, а інфляція — вищою, ніж очікується зараз.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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