Опубліковано перші зображення нового електричного кросовера Cadillac Vistiq (фото) — Finance.ua

Опубліковано перші зображення нового електричного кросовера Cadillac Vistiq (фото) Сьогодні 23:51 — Фондовий ринок

Опубліковано перші зображення нового електричного кросовера Cadillac Vistiq (фото)

Без попереднього анонсу в ЗМІ з’явилася інформація про новий Cadillac Vistiq 2024. Розкрили не лише його характеристики, але й показали, як він виглядатиме.

У модельному ряду новинка розміститься між Lyriq та Escalade IQ. Зазначається, що більше подробиць про кросовер буде представлено наступного року. Швидше за все це буде зроблено перед стартом продажів.

Повідомляється, що Cadillac Vistiq буде доступний із двомоторною електричною установкою, віддача якої складе 500 кінських сил. При цьому без попереднього заряджання кросовер зможе проїхати до 480 км. Названо і зразкові ціни на новинку. Так, придбати її, найімовірніше, можна буде за ціною від 65 тис. доларів. У модельному ряді марки цей кросовер стане п’ятим електромобілем.

За характеристиками Cadillac Vistiq розмістився відразу за Lyriq, який пропонується із заднім і повним приводом, а також моторами на 345 і 507 к.с. При цьому Escalade IQ доступний із 761-сильною установкою. Його запас ходу дорівнює 725 км. Непогані характеристики має Celestiq, в оснащенні якого значиться 600-сильний двигун. Optiq поки не розкрито.

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