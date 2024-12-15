OpenAI представила Sora: нейромережу для перетворення тексту на відео — Finance.ua

OpenAI представила Sora: нейромережу для перетворення тексту на відео Сьогодні 02:21 — Технології&Авто

OpenAI представила Sora: нейромережу для перетворення тексту на відео

OpenAI представила нову модель штучного інтелекту Sora, яка перетворює текст у відео. Її роботу вперше продемонстрували в лютому цього року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Основною функцією Sora є створення відео за простими запитами. OpenAI значно покращила швидкість і зменшила вартість використання моделі.

Додали також кілька нових функцій, серед яких:

Storyboard — дозволяє створювати декілька відео та об’єднувати їх у єдиний ролик за допомогою інтерактивної шкали часу, як у професійних редакторах відео (наприклад, Adobe Premiere Pro).

Стрічка творчості — дасть змогу користувачам публікувати свої відео, створені у Sora, переглядати приклади інших, бачити запити, за якими створені відео, і модифікувати їх для власних потреб.

Користувачі можуть створювати відео за текстовими запитами, змінювати стиль роликів за допомогою інструмента Remix і об’єднувати кліпи з функцією Storyboard.

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Sora також пропонує готові стилі. Відео можна обрізати, повторювати створені відео та обирати з трьох форматів: вертикальний, горизонтальний і квадратний.

Доступ до генерації відео через Sora мають користувачі платних підписок OpenAI:

ChatGPT Plus ($20/місяць): Дозволяє створювати до 50 відео на місяць тривалістю до п’яти секунд із роздільною здатністю до 720p.

ChatGPT Pro ($200/місяць): Дає змогу створювати довші відеоролики тривалістю до 20 секунд із роздільною здатністю до 1080p, а також генерувати до п’яти варіацій одного запиту. Ліміт становить 500 відео на місяць.

Без підписки користувачі можуть лише переглядати стрічку творчості, не створюючи власних відео.

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Варто зазначити, що для захисту в усі генеровані відео додають водяні знаки і C2PA метадані. Крім того, OpenAI встановила суворі правила використання, заборонила контент із неповнолітніми, насильством і порушенням авторських прав.

Компанія також попереджає про потенційні помилки в роботі системи на поточному етапі релізу і чекає на зворотний зв’язок від користувачів.

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