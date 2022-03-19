ООН прогнозує масовий голод у світі через війну в Україні — Finance.ua
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ООН прогнозує масовий голод у світі через війну в Україні

Вчора 21:33
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про загрозу масового голоду і продовольчої кризи в світі у зв’язку з російсько-українською війною.
Про це він написав у Twitter.
Він наголосив, що війна в Україні вже порушила поставки продукції.
«Війна в Україні вже порушила ланцюги поставок і викликає стрімке зростання цін на паливо, продукти харчування і транспорт. Ми повинні зробити усе можливе, щоб запобігти хвилі голоду і краху глобальної продовольчої системи», — заявив Гутерріш.
Напередодні у Європейському Союзі попереджали про продовольчу кризу у світі, оскільки і рф, і Україна є великими експортерами в агропромисловому секторі.
Йдеться про можливе підвищення цін на зерно, енергію, добрива, метали тощо.
ООН спрогнозували, на скільки збідніє населення України у разі затяжної війни

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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