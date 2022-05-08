Оновлено список територій, переселенцям з яких належать виплати — Finance.ua

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Оновлено список територій, переселенцям з яких належать виплати

Вчора 09:15Казна та Політика
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Оновлено список територій, переселенцям з яких належать виплатиОновлено список територій, переселенцям з яких належать виплати
В Україні розширили список територій, переселенцям з яких можна оформити допомогу на проживання. До оновленого списку увійшли чотири громади з двох областей.
Про це повідомляє Міністерство реінтеграції.
Повідомляється, що список не є фіксованим документом, він регулярно оновлюється. Станом на 6 травня до переліку територіальних громад, розташованих в районах проведення військових (бойових) дій, або тих, що знаходяться в тимчасовій окупації або в оточенні (блокуванні), додалися три громади Миколаївської області і одна громада Запорізької області.
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Йдеться про Воздвижівську сільську громаду (Запорізька область), Баштанську міську, Очаківську міську та Куцурубську сільську громади Миколаївської області.
Загалом в списку 7 областей — це громади Дніпропетровської (2 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (50 громад), Луганської (37 громад), Миколаївської (18 громад), Харківської (51 громада) і Херсонської областей (49 громад).
«Тобто всі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави», — йдеться в повідомленні.
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З повним списком громад, переселенці з яких можуть розраховувати на соціальні виплати, можна ознайомитися за посиланням.

Які виплати можна оформити переселенцям

Згідно з рішенням уряду, допомога переселенцям на проживання надається щомісяця в таких розмірах:
  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;
  • для інших осіб — 2 000 гривень.
Щоб отримати виплати, потрібно оформити довідку переселенця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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