Оновлено список територій, переселенцям з яких належать виплати — Finance.ua

Повідомляється, що список не є фіксованим документом, він регулярно оновлюється. Станом на 6 травня до переліку територіальних громад, розташованих в районах проведення військових (бойових) дій, або тих, що знаходяться в тимчасовій окупації або в оточенні (блокуванні), додалися три громади Миколаївської області і одна громада Запорізької області.
Йдеться про Воздвижівську сільську громаду (Запорізька область), Баштанську міську, Очаківську міську та Куцурубську сільську громади Миколаївської області.
Загалом в списку 7 областей — це громади Дніпропетровської (2 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (50 громад), Луганської (37 громад), Миколаївської (18 громад), Харківської (51 громада) і Херсонської областей (49 громад).
«Тобто всі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави», — йдеться в повідомленні.