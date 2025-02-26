Одна з найбільших будівельних компаній Франції пішла з росії — Finance.ua

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Одна з найбільших будівельних компаній Франції пішла з росії

Фондовий ринок
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Одна з найбільших будівельних компаній Франції пішла з росії
Одна з найбільших будівельних компаній Франції пішла з росії
Один із найбільших інфраструктурних холдингів Європи, французька компанія Vinci S.A., ухвалив рішення вийти з російського ринку.
Про це пише російський «РБК».
Група «Нацпроектстрой» викупила частку Vinci S.A. у ТОВ «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), це спільне підприємство заснували у 2007 році «Мостотрест» і Vinci S.A. Раніше СЗКК виграла тендер на будівництво та експлуатацію ключової ділянки швидкісної магістралі москва — санкт-петербург.
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За даними видання, у 2023 році СЗКК заробила $55,2 млн чистого прибутку, за три квартали 2024 року чистий прибуток компанії склав $69,6 млн.
Vinci S.A. — провідний європейський інфраструктурний холдинг із головним офісом у Нантері, передмісті Парижа. Займається будівництвом і управлінням за концесією авто- та залізницями, аеропортами, стадіонами, розвиває енергетичні проєкти, зокрема вітрові та сонячні електростанції.
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Раніше компанія зазнавала критики через продовження діяльності в росії під час війни в Україні. За даними Le Monde, попри зупинку нових інвестицій, Vinci залишалася активною на ринку рф через свої дочірні підприємства.
За матеріалами:
Forbes.ua
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