Одна з найбільших будівельних компаній Франції пішла з росії — Finance.ua

Одна з найбільших будівельних компаній Франції пішла з росії Сьогодні 09:47 — Фондовий ринок

Одна з найбільших будівельних компаній Франції пішла з росії

Один із найбільших інфраструктурних холдингів Європи, французька компанія Vinci S.A., ухвалив рішення вийти з російського ринку.

Про це пише російський «РБК».

Група «Нацпроектстрой» викупила частку Vinci S.A. у ТОВ «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), це спільне підприємство заснували у 2007 році «Мостотрест» і Vinci S.A. Раніше СЗКК виграла тендер на будівництво та експлуатацію ключової ділянки швидкісної магістралі москва — санкт-петербург.

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За даними видання, у 2023 році СЗКК заробила $55,2 млн чистого прибутку, за три квартали 2024 року чистий прибуток компанії склав $69,6 млн.

Vinci S.A. — провідний європейський інфраструктурний холдинг із головним офісом у Нантері, передмісті Парижа. Займається будівництвом і управлінням за концесією авто- та залізницями, аеропортами, стадіонами, розвиває енергетичні проєкти, зокрема вітрові та сонячні електростанції.

Раніше компанія зазнавала критики через продовження діяльності в росії під час війни в Україні. За даними Le Monde, попри зупинку нових інвестицій, Vinci залишалася активною на ринку рф через свої дочірні підприємства.

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