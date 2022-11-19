Обнулили ліміт на кредитці: як збільшити кредитний ліміт — Finance.ua

Обнулили ліміт на кредитці: як збільшити кредитний ліміт Сьогодні 09:29 — Кредит&Депозит

Банк може будь-якої миті змінити розмір кредитного ліміту. При цьому його можуть як знизити, так і збільшити. Якщо банк зовсім обнуляє ліміт, значить, фінансова установа сумнівається в платоспроможності клієнта.

Як пояснили співробітники ПриватБанку у відповідь на скаргу клієнта у профільному форумі Мінфін, на розмір кредитного ліміту впливають кредитна історія, наявність депозиту, наявність зарплатної картки в банку, активність клієнта.

Якщо банк бачить, що клієнт щомісяця поповнює свої рахунки на певну суму, ймовірно, розмір кредитного ліміту йому встановлять куди охочіше, ніж клієнту, який рідко користується своєю карткою.

«Банк приймає рішення про розмір кредитного ліміту та його надання на підставі математичної моделі, яка будується на сотнях і навіть тисячах показників. На нього можуть впливати кредитна історія, наявність депозитів та інші фактори», — говориться в повідомленні банку.

Як збільшити кредитний ліміт?

Зверніться до менеджера банку, надайте довідку про свій дохід (якщо її запитають). Якщо банк буде впевнений у вашій платоспроможності, можливо, це дозволить збільшити ліміт.

Відкрийте депозит, погасіть відкриті кредити. Це також дозволить збільшити шанси підвищення кредитного ліміту.

Користуйтеся своєю карткою, беріть участь у пропозиціях та акціях. Чим активніші ви, тим більше банк вам довіряє.

Обозреватель За матеріалами:

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