Новий флагман Samsung отримає акумулятор від електромобілів — Finance.ua
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Новий флагман Samsung отримає акумулятор від електромобілів

Фондовий ринок
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Новий флагман Samsung отримає акумулятор від електромобілів
Новий флагман Samsung отримає акумулятор від електромобілів
Компанія Samsung звернеться до технологій створення батарей для електромобілів під час виробництва свого нового флагмана. Про це повідомляє видання SamMobile.
Згідно з джерелом, компанія звернеться до фахівців підрозділу Samsung SDI, які займаються розробкою літій-іонних акумуляторів для електрокарів. За словами фахівців, новий метод укладання забезпечує створення батарей більшої щільності.
У звіті йдеться про те, що за рахунок технології штабелювання компонентів батарея телефонів Galaxy отримає збільшену ємність. Згідно з інформацією видання The Elec, за допомогою нового методу корейська корпорація має намір покращити телефони, випуск яких запланований на початок 2024 року, швидше за все, ними виявляться флагмани серії Galaxy S24. Апарати можуть отримати акумулятор збільшеної до 10% ємності.
На даний момент актуальним флагманом Samsung є модель Galaxy S23 Ultra. Апарат має батарею ємністю 5000 міліампер-годин із підтримкою швидкої провідної зарядки потужністю 45 ват.
За матеріалами:
t4
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