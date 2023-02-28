Новий електромобіль Jeep з’явиться вже до 2025 року — Finance.ua

Новий електромобіль Jeep з’явиться вже до 2025 року Сьогодні 02:43 — Технології&Авто

Новий електромобіль Jeep з’явиться вже до 2025 року

Новий електромобіль Jeep з’явиться вже до 2025 року — це буде суперник Land Rover Defender.

Таку інформацію повідомляє видання Autocar , розповідаючи про довгострокову стратегію електрифікації компанії Jeep у Європі.

Перш за все йдеться про електричний позашляховик Jeep Recon. Він має нагадувати однойменний концепт-кар та буде позиціюватися на рівень нижче від моделі Jeep Wrangler. Проте на рівень нижче за розмірами, але не за своїми можливостями подолання бездоріжжя. Другою електричною моделлю має стати великий кросовер Jeep Wagoner S, також наразі відомий як концепт.

Обидві моделі мають дебютувати вже до 2025 року, чим значно посилять позиції компанії в Європі та у сегменті електрифікованих автомобілів. Адже наразі компанія Jeep запускає модель Avenger: нещодавній переможець конкурсу «Автомобіль року в Європі» та перший повністю електричний кросовер від Jeep. Крім того, є декілька PHEV-версій вже відомих моделей Jeep.

Загадом стратегія Jeep передбачає активне додавання електромобілів у власну лінійку. Все задля того, аби до 2030 року досягти нової амбітної мети — пропонувати у Європі лише EV-моделі, що має значно посилити позиції Jeep у Європі та зробити компанію одним з лідерів свого сегмента.

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