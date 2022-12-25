Новорічні ціни. Які продукти можуть ще подорожчати напередодні свят — Finance.ua

Новорічні ціни. Які продукти можуть ще подорожчати напередодні свят Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

У 2022 році фінансові труднощі, котрих зазнавали багато українців через повномасштабну війну, додатково посилило зростання цін на багато товарів першої необхідності. Однак це ще не межа — швидко приборкати інфляцію в умовах війни в Україні не вдасться.

У 2022 році подорожчання більшості продуктів помітно прискорилося через фактори, прямо чи опосередковано пов’язані з російським вторгненням.

За версією Агроцентру KSE, у гонці подорожчання продовольства у 2022 році місця розподілилися так:

цибуля ріпчаста: 138%;

морква: 135%;

яйця курячі категорії С1: 76%;

крупи гречані: 55%;

свинина: 42%;

крупа вівсяна: 38%;

просо: 34%;

цукор: 33%;

сметана жирністю до 15% включно: 31%;

масло вершкове жирністю до 82,5% включно: 30%;

молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно: 24%;

макаронні вироби з м’яких сортів пшениці: 21%;

хліб житній, житньо-пшеничний: 19%;

птах (тушки курячі): 19%;

олія соняшникова: 16%;

батон: 15%;

картопля: 12%;

борошно пшеничне: 10%;

яловичина (1 категорії): 6%.

У грудні зростання цін на продовольство не зупиниться — на цей період припадає традиційне подорожчання окремих продуктів під впливом сезонних факторів та святкового спалаху споживання.

Валентин Литвинов, аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, нагадує, що в грудні 2021 року найбільш відчутно подорожчали такі продукти:

капуста білокачанна: 77%;

буряк: 45%;

морква: 45%;

цибуля ріпчаста: 24%;

яйця курячі категорії С1: 18%.

Однак, на відміну від грудня 2021-го, за оцінкою Валентина Литвинова цього року ціни на овочі будуть стабільні завдяки гарному врожаю, але за умови продовження ракетного терору з великими проблемами можуть зіткнутися переробники м’ясо-молочної продукції та виробники товарів, які потребують спеціальних умов зберігання. Тобто не можна заперечувати перебоїв із поставками та ріст цін на ці групи товарів.

Чимало українців наприкінці 2022 року хвилює питання про те, коли подешевшають яйця? Адже у 2022 році зростання цін на цей продукт розпочалося задовго до грудня. Однак, на думку Валентина Литвинова, ціни на яйця скоро мають вийти на плато, після чого ближче до лютого-березня у зв’язку зі збільшенням виробництва яєць з’являться передумови для зниження цін. Простими словами, яйця почнуть дешевшати з лютого 2023 року.

Зі свого боку, вчені Інституту аграрної економіки прогнозують напередодні Нового року зростання роздрібних цін на такі продукти:

м’ясо: до 7%;

молоко та молокопродукти: до 5-7%;

овочі з борщового набору: до 5-7%.

Утім, навіть після того, як уляжеться святковий пік споживання, опитані експерти не бачать передумов для уповільнення інфляції. Зокрема, Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU прогнозує гарантоване зростання споживчих цін до кінця зими. І, за оцінкою експерта, лише з березня 2023 року можлива поява стійкого тренду до уповільнення інфляції.

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