Нова Зеландія ввела санкції проти рф та ще 3 країн: під економічні обмеження потрапили 27 суден російського тіньового флоту — Finance.ua

Нова Зеландія ввела санкції проти рф та ще 3 країн: під економічні обмеження потрапили 27 суден російського тіньового флоту
Нова Зеландія ввела новий пакет санкцій проти росії, білорусі, Ірану та КНДР.
Під економічні обмеження потрапили фізичні особи, а також судна «тіньового флоту».
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Нової Зеландії.
Уряд Нової Зеландії ввів нові санкції проти 18 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом росії, підприємств і громадян, а також кількох акторів та політичних діячів з Північної Кореї, Ірану та білорусі.
Окрім того, під економічні обмеження потрапили 27 суден російського тіньового флоту.
Серед російських компаній, що потрапили під санкції — підприємства авіапромислового сектору, зокрема комерційний оператор безпілотних авіаційних систем «Аероскан» та розробник і виробник бойових літаків «ОКБ ім. А.С.Яковлєва», а також найбільший російський виробник автоматичної зброї та боєприпасів концерн «Калашніков».
Довідка Finance.ua:
- Нова Зеландія розширила санкції проти рф у 2024 році. Заходи були спрямовані на організації, пов’язані з окупацією росією Запорізької АЕС. Тоді Пітерс зазначив, що Нова Зеландія діє в координації з міжнародними партнерами, приєднавшись до понад 35 країн.
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