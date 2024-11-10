Номерні знаки DI: що означають та як їх оформити — Finance.ua

Номерні знаки DI: що означають та як їх оформити Сьогодні 11:17 — Технології&Авто

Номерні знаки DI: що означають та як їх оформити

На дорогах побільшало авто з номерами серії «DI». Отримати такі номерні знаки можна під час переоформлення легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда через додаток «Дія», обравши опцію заміни номерів.

Про це пише «Телеканал 24».

Робиться це за бажанням покупця, адже переоформлення через «Дія» дозволяє залишити старі номери від попереднього власника.

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Зокрема, при оформленні номерного знаку онлайн, він міститиме наступні літери:

«DI», «PD» — якщо договір укладено через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного застосунку «Дія»;

«ЕD», «DC» — якщо договір укладено із застосуванням засобів електронного кабінету водія у Єдиному державному реєстрі МВС.

Скільки коштує послуга переоформлення

У «Дії» та в сервісних центрах ця послуга коштує 1105 гривень разом з бланком свідоцтва та номерним знаком.

Однак оформлення через додаток передбачає додаткову плату за послуги поштового оператора з доставки номерів та «техпаспорту». Загальна вартість становить приблизно 1500 грн.

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Хто може скористатися сервісом

У «Дії» можна перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і податковий номер учасників угоди, а також свідоцтво про реєстрацію авто.

Послуга доступна лише фізичним особам для першого продажу транспортного засобу у поточному році.

Обмеження та можливі причини відмови

Переоформлення через «Дію» має ряд обмежень. Переоформлювати можна лише один транспортний засіб на рік.

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Це обмеження стосується лише продавця і пов’язано з тим, що за другий та наступні транспортні засоби продані протягом року потрібно платити додатковий податок.

Стосовно покупця таких обмежень немає — через «Дію» можна купити нескінчену кількість автомобілів.

Переоформлення через «Дію» не буде доступне, якщо остання реєстрація транспортного засобу відбувалася до 2013 року і даних про нього немає в електронному реєстрі.

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Відмова можлива також, якщо транспортний засіб чи учасники угоди перебувають у розшуку або в разі відсутності інформації про місце проживання в демографічному реєстрі.

Переоформлюючи автомобіль через «Дію», можна обрати «красиві» платні комбінації цифр на номерному знаку. Ціна таких номерів — від 4 800 до 96 000 гривень.

Перевірити доступні комбінації можна як безпосередньо при переоформленні, так і скориставшись функціоналом офіційного сайту Головного сервісного центру МВС

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