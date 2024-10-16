Попит на встановлення ГБО зростає: як переоформити машину — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попит на встановлення ГБО зростає: як переоформити машину

Технології&Авто
11
Попит на встановлення ГБО зростає: як переоформити машину
Попит на встановлення ГБО зростає: як переоформити машину
У зв’язку зі зростанням цін на бензин і дизель, автовласники шукають економніші види палива. Наразі в Україні спостерігається попит на встановлення газобалонного обладнання. Так, з початку 2024 року було перереєстровано 18 020 транспортних засобів у зв’язку із переобладнанням.
Про це повідомляє ГСЦ МВС.
У Головному сервісному центрі МВС нагадують: автовласники, які вирішили встановити газобалонне обладнання, мають здійснити перереєстрацію свого авто.
Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС у 10-денний термін після переобладнання транспортного засобу.
Власник транспортного засобу має підготувати пакет документів:
  • паспорт громадянина України або ID-картка;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • наявне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • акт приймання-передачі авто;
  • свідоцтво про погодження конструкцій;
  • сертифікат відповідності.
Попит на встановлення ГБО зростає: як переоформити машину
Після здійснення перереєстрації транспортного засобу адміністратор видає власнику нове свідоцтво про реєстрацію авто. У ньому зазначається певний вид палива відповідно до встановленого.
Читайте також
Звертаємо увагу, що проведення експертного дослідження та наявність самого авто в сервісному центрі МВС під час перереєстрації не є обов’язковим. Експертне дослідження проводиться за бажанням автовласника.
Детальніша інформація щодо перереєстрації транспортних засобів після встановлення ГБО розміщена на сайті Головного сервісного центру МВС.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.