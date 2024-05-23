Як переоформити авто в сервісному центрі МВС, коли його продаєте — Finance.ua

Як переоформити авто в сервісному центрі МВС, коли його продаєте Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Як переоформити авто в сервісному центрі МВС, коли його продаєте

Перереєструвати транспортний засіб на іншу особу можливо у будь-якому сервісному центрі МВС.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«З початку 2024 року у сервісних центрах МВС було здійснено понад 970 тисяч реєстраційних операцій з транспортними засобами», — сказано в повідомленні.

Перед відвідуванням необхідно отримати талон для отримання послуги.

Він доступний онлайн — на офіційному вебсайті в розділі Е-запис , а також у терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС.

До сервісного центру МВС необхідно подати:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або тимчасова посвідка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

довіреність на іншу особу (за потреби).

«Іноді стаються ситуації, коли водії втрачають документи на автомобіль. У таких випадках не варто хвилюватись. Адже в сервісних центрах МВС також можливо відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу», — додали в МВС.

Вартість перереєстрації транспортних засобів — близько 1186 грн:

адміністративна послуга — 350 грн;

бланк свідоцтва — 486 грн;

номерний знак — 350 грн.

Інфографіка: hsc.gov.ua

Довідка Finance.ua:

в Україні є декілька способів перереєстрації автомобіля — це можна зробити офлайн та онлайн. Однак, незважаючи на те, який варіант ви оберете — онлайн чи офлайн — потрібно спочатку отримати експертний висновок. Він дійсний протягом 10 днів;

у сервісних центрах МВС спостерігається ажіотаж на послугу перереєстрації авто. У березні цього року було здійснено майже 184 тисяч реєстраційних операцій, а у квітні - понад 247 тисяч.



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