Чи можливо переоформити авто без відвідування ТЦК: пояснення юриста — Finance.ua

Чи можливо переоформити авто без відвідування ТЦК: пояснення юриста Сьогодні 19:45 — Технології&Авто

Чи можливо переоформити авто без відвідування ТЦК: пояснення юриста

В умовах воєнного стану українці стикаються з різними обмеженнями, зокрема у питаннях оформлення та перереєстрації документів.

Юрист Неля Романенко пояснила, чи дійсно чоловікам потрібно відвідувати Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Міноборони для постановки чи зняття з обліку транспортного засобу.

Експерт зазначила, що не існує вимоги надавати військово-обліковий документ або інші відомості про перебування на військовому обліку під час перереєстрації автомобіля.

Вона підкреслила, що немає жодного нормативного акта, який передбачав би таку необхідність.

Романенко також вказала, що відсутність військового квитка у власника автомобіля не є підставою для відмови у наданні послуг у сервісному центрі МВС.

Юрист також порадила тим громадянам, які не хочуть особисто відвідувати установу для перереєстрації автомобіля, звернутися до нотаріуса для оформлення довіреності на виконання цих дій іншою особою.

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