Чи можливо переоформити авто без відвідування ТЦК: пояснення юриста — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи можливо переоформити авто без відвідування ТЦК: пояснення юриста

Технології&Авто
19
Чи можливо переоформити авто без відвідування ТЦК: пояснення юриста
Чи можливо переоформити авто без відвідування ТЦК: пояснення юриста
В умовах воєнного стану українці стикаються з різними обмеженнями, зокрема у питаннях оформлення та перереєстрації документів.
Юрист Неля Романенко пояснила, чи дійсно чоловікам потрібно відвідувати Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Міноборони для постановки чи зняття з обліку транспортного засобу.
Експерт зазначила, що не існує вимоги надавати військово-обліковий документ або інші відомості про перебування на військовому обліку під час перереєстрації автомобіля.
Вона підкреслила, що немає жодного нормативного акта, який передбачав би таку необхідність.
Романенко також вказала, що відсутність військового квитка у власника автомобіля не є підставою для відмови у наданні послуг у сервісному центрі МВС.
Юрист також порадила тим громадянам, які не хочуть особисто відвідувати установу для перереєстрації автомобіля, звернутися до нотаріуса для оформлення довіреності на виконання цих дій іншою особою.
За матеріалами:
Твоя машина
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.