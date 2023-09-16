Німеччина обігнала Польщу за кількістю українських біженців — Finance.ua

Німеччина обігнала Польщу за кількістю українських біженців
У травні 2023 року кількість біженців, які подалися на тимчасовий захист у Польщі становила більше 900 тис. людей. У Німеччині таких українців було 1,1 млн.
Про це повідомляють експерти Центру економічної стратегії.
Чому українці обирають Німеччину?
Якщо у Польщі більшість біженців оплачують житло самостійно, то у Німеччині 76% українців живуть безкоштовно або отримують повну компенсацію квартплати.
Кращою є і якість житла: біженці проживають в окремих дво- та трикімнатних квартирах. Розмір наданого державою житла залежить від розміру сім'ї.
Читайте також
Також у Німеччині вищі соціальні виплати. 73% опитаних вказали, що їм вистачає допомоги для базових потреб, ще 17% - коштів достатньо, щоб ні в чому собі не відмовляти. Тим часом у Польщі 62% українців допомоги недостатньо навіть для базових потреб.
Крім цього, соціальні виплати в Польщі надаються здебільшого на дітей. Тоді як у Німеччині є і допомога на дітей, і для дорослих біженців.
Читайте також
Водночас, Німеччина частіше за інші країни вимагає вивчення мови в обмін на грошову допомогу. Відтак, частка людей, які відвідують курси німецької, становить 58%.
Нагадаємо, українцям, які отримали тимчасовий захист у Німеччині, нерідко доводиться самостійно шукати собі житло в оренду. При цьому рекомендується укладати договір, щоб уникнути спірних моментів із власником. Що треба враховувати про договір оренди житла в Німеччині - розповідаємо тут.
У Європі через потік українських біженців стрімко підскочив попит на орендоване житло, пропозиція якого залишається обмеженою. Це призводить до зростання цін та погіршення ситуації на ринку нерухомості, а також дефіциту житла в європейських містах.
Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном
Поділитися новиною