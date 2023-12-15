Німецький виробник БпЛА Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні — Finance.ua
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Німецький виробник БпЛА Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні

Фондовий ринок
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Німецький виробник БпЛА Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
Німецький виробник БпЛА Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
Німецька технологічна компанія Quantum Systems створює окремий R&D-центр в Україні та планує наймати фахівців.
Про це в коментарі DOU заявив Country Chief Operational Officer компанії Олександр Бережний.
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R&D-підрозділ працюватиме на базі центру SSTLC, який відкрили навесні. У планах української команди — виробництво запасних частин для дронів, а через кілька років — і повне складання БпЛА.
БпЛА «Vector» — розробка компанії Quantum-Systems — може злітати й приземлятися вертикально, має двигун із низьким рівнем шуму та зашифрований IP-зв'язок, який передає відеопотік. Компанія співпрацює з Міноборони України: на потреби ЗСУ вже передали сотні таких дронів.
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Нагадаємо: для початку роботи з безпілотником «Vector» достатньо двох хвилин: БПЛА у зібраному вигляді має розмах крила 2,8 м та запускається з руки.
Безпілотник оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дає змогу цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів.
Швидкість — до 72 км/год. Тривалість одного польоту — 120 хвилин.
Крім того, завдяки захищеним каналам передання даних Vector під час бойових місій може в режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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