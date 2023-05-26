Neuralink Маска отримала дозвіл на тестування мозкових чипів на людях — Finance.ua

Neuralink Маска отримала дозвіл на тестування мозкових чипів на людях Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Neuralink Маска отримала дозвіл на тестування мозкових чипів на людях

Компанія Ілона Маска Neuralink, що виробляє мозкові імплантати, заявила, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дало «зелене світло» першому клінічному дослідженню на людях.

Про це пише Reuters.

«Схвалення FDA є важливим першим кроком, який одного дня дозволить нашій технології допомогти багатьом людям», — йдеться в твіті Neuralink.

Компанія не деталізувала цілі дослідження, зазначивши лише, що поки що не набирає учасників, і більше деталей буде доступно найближчим часом.

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Neuralink і FDA не відразу відповіли на запити Reuters про коментарі.

Маск вважає, що імплантати можуть вилікувати цілий ряд захворювань, включаючи ожиріння, аутизм, депресію і шизофренію, а також уможливити перегляд веб-сторінок і телепатію. Наприкінці минулого року він потрапив у заголовки газет, коли заявив, що настільки впевнений у безпеці пристроїв, що готовий імплантувати їх своїм дітям.

Щонайменше чотири рази з 2019 року Маск прогнозував, що Neuralink почне випробування на людях. Але компанія звернулася за схваленням FDA лише на початку 2022 року, і агентство відхилило заявку, повідомили Reuters у березні семеро нинішніх і колишніх співробітників.

За словами співробітників, FDA вказало компанії Neuralink на кілька проблем, які необхідно було вирішити, перш ніж давати дозвіл на випробування на людях. Основні проблеми стосувалися літієвої батареї пристрою, можливості міграції дротів імплантату в мозку, а також проблеми безпечного вилучення пристрою без пошкодження мозкової тканини.

Компанія Neuralink, заснована у 2016 році, була об'єктом кількох федеральних розслідувань.

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У травні американські законодавці закликали регуляторні органи розслідувати, чи не сприяв склад комісії, яка наглядає за випробуваннями на тваринах у Neuralink, проведенню невдалих і поспішних експериментів.

Окремо Міністерство транспорту з’ясовує, чи не перевозила компанія Neuralink небезпечні патогени на чипах, вилучених з мозку мавп, без належних заходів стримування.

Офіс генерального інспектора Міністерства сільського господарства США також розслідує діяльність Neuralink на предмет можливих порушень у сфері захисту прав тварин.

Економічна Правда За матеріалами:

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