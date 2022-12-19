Білл Гейтс і Джефф Безос інвестували $75 млн в конкурента Neuralink — Finance.ua

Білл Гейтс і Джефф Безос інвестували $75 млн в конкурента Neuralink 19.12.2022, 00:19 — Технології&Авто

Фонди Білла Гейтса та Джеффа Безоса інвестували у стартап Synchron у раунді на $75 млн. Компанія займається створенням мозкових імплантів для лікування проблем з опорно-руховим апаратом тощо і є конкурентом Neuralink, яка належить Ілону Маску.

Зазначається, що Synchron вже розпочала випробування свого пристрою на людях.

Про це пише businesswire.com.

Synchron залучила $75 млн у раунді C від Bezos Expeditions, Gates Frontier та інших компаній.

Інвестиції дозволять прискорити розробки та початок основних клінічних випробувань, оголосила американська компанія.

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Загальна сума інвестицій з моменту її створення у 2012 році складає $145 млн.

Стартап розробляє пристрій-імплант Switch, який призначений для паралізованих пацієнтів, наприклад, хворих на бічний аміотрофічний склероз. Він має допомогти їм спілкуватися, керуючи комп’ютерними курсорами «силою думки».

Влітку 2021 року Synchron одержала дозвіл Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) на початок клінічних випробувань нейроінтерфейсу.

Компанія вже імплантувала пристрій двом пацієнтам, пише Bloomberg. Випробування проходитимуть під контролем лікарів протягом року.

Розробкою нейроінтерфейсів займаються й інші компанії, зокрема Neuralink Ілона Маска. Другий співзасновник цього стартапу Макс Ходак зараз займається створенням імпланту для людей із проблемами зору у своїй новій компанії Science Corp.

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