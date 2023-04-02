Neuralink шукає партнера для випробувань мозкового імпланта на людях — Finance.ua
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Neuralink шукає партнера для випробувань мозкового імпланта на людях

Технології&Авто
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Neuralink шукає партнера для випробувань мозкового імпланта на людях
Neuralink шукає партнера для випробувань мозкового імпланта на людях
Компанія Ілона Маска з виробництва мозкових імплантів Neuralink звернулася до одного з найбільших нейрохірургічних центрів США як до потенційного партнера для клінічних випробувань, оскільки готується тестувати свої пристрої на людях, щойно регуляторні органи дозволять це зробити.
Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на власні джерела.
Neuralink розробляє мозкові імплантати з 2016 року, вони, як сподівається компанія, з часом стануть ліками проти таких важковиліковних станів, як параліч та сліпота.
На початку 2022 Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) відхилило заявку компанії на проведення випробувань на людях, посилаючись на серйозні занепокоєння щодо безпеки.
За словами джерел, Neuralink веде переговори з Неврологічним інститутом Barrow (Barrow Neurological Institute) про допомогу у проведенні випробувань на людях. Neuralink також обговорював партнерство з іншими центрами, додали джерела.
Варто зазначити, що ці зусилля Neuralink припадають на час, коли компанія стикається з двома розслідуваннями щодо своєї діяльності.
Генеральний інспектор Міністерства сільського господарства США розслідує потенційні порушення прав тварин у Neuralink. Нинішні та колишні співробітники компанії детально розповіли Reuters про експерименти на тваринах, що призводять до безглуздих страждань і смертей.
Крім того, Міністерство транспорту США заявило, що розслідує можливе неналежне поводження з небезпечними патогенами під час партнерства компанії з Каліфорнійським університетом у Девісі у 2018-2020 роках.
Імплантат Neuralink — це пристрій мозкового комп’ютерного інтерфейсу (BCI), який використовує електроди, що проникають у мозок або розташовуються на його поверхні для забезпечення прямого зв’язку з комп’ютером. Досі жодна компанія не отримала дозволу США на виведення імпланту BCI на ринок.
За матеріалами:
mezha.media
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