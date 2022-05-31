Не вистачає замовлень і грошей на зарплати: чого потребує малий бізнес під час війни (дослідження) — Finance.ua
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Не вистачає замовлень і грошей на зарплати: чого потребує малий бізнес під час війни (дослідження)

Вчора 15:04Особисті фінанси
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Кожен четвертий підприємець в Україні зараз потребує грошей на зарплати, обладнання, сировину та матеріали.
Про це йдеться в дослідженні платформи Keep Going, пише Forbes.
За даними Keep Going, 40% невеликих бізнесів потрапили або досі перебувають у зоні бойових дій, при цьому переїхали до інших регіонів лише 16% опитаних.
Не вистачає замовлень і грошей на зарплати: чого потребує малий бізнес під час війни (дослідження)
Найбільше потребують допомоги наразі на Київщині, Харківщині, Одещині, Дніпровщині та в Донецькій області.
Серед основних проблем, окрім пошуку нових клієнтів, — пошкоджена логістика, наближеність бойових дій, втрата команди, знищення або пошкодження підприємства.
Не вистачає замовлень і грошей на зарплати: чого потребує малий бізнес під час війни (дослідження)
«Необхідно запустити ланцюгову реакцію відновлення підприємницького духу тих, хто примножує наші зусилля в допомозі захисникам України. Підтримка середнього класу під час війни наблизить нашу перемогу, а після — прискорить відновлення країни», — зазначив Дмитро Сергієв, український IT-підприємець та засновник проєкту Keep Going.
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Малий бізнес зазнав колосальних втрат у зв’язку з війною. За даними Європейської бізнес асоціації, 15% підприємств втратили понад $100 000, 28% — від $10 000 до $50 000, 40% — до $10 000. При цьому у кожного п’ятого втрати сталися безпосередньо внаслідок бойових дій.
Сума збитків, яких було завдано підприємствам, становить близько $2 млн. Водночас тільки 6% змогли пройти перші два місяці війни без втрат.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Forbes.ua
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