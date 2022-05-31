Топ-5 українських бізнесменів, які зазнали найбільших втрат через війну — Finance.ua

Топ-5 українських бізнесменів, які зазнали найбільших втрат через війну

Вчора 11:35 — Особисті фінанси

Forbes зібрав дані щодо втрачених, зруйнованих або пошкоджених активів підприємців під час повномасштабної російської агресії. Ділимося, яких втрат зазнали найбагатші українці через війну.

Як проводили розрахунки. Оцінка матеріальних втрат найбагатших українців містить знищені, пошкоджені та непідконтрольні об’єкти. Втрати учасників списку розраховані пропорційно до їхньої частки у капіталі компаній, що зазнали втрат. При оцінці використано інформацію компаній, карти бойових дій, а також оцінки Forbes, які можуть не завжди збігатися з оцінками компаній.

Оцінка враховує лише прямі матеріальні втрати — часто це далеко не всі збитки підприємців. Зокрема, оцінка не враховує зменшення капіталізації бізнесу, збільшення адміністративних витрат та витрат на збут, витрати гуманітарного спрямування.

Бізнесмени, які найбільше постраждали через війну

Ринат Ахметов — $4,6 млрд

Перший номер рейтингу найбагатших українців втратив у Маріуполі 2/3 металургійного бізнесу. Ступінь пошкоджень ММК ім. Ілліча і «Азовсталі», які виробляли 90% сталі групи, невідома, проте «Метінвест» вже заявив про плани відновлення виробництва після визволення Маріуполя від російських загарбників. Через обстріли компанія зупинила найбільше в Європі коксохімічне виробництво — Авдіївський КХЗ. Ступінь пошкоджень також невідомий.

Найбільша втрата в енергетичному бізнесі — Луганська ТЕС в окупованому місті Щастя, адже вона забезпечувала майже 10% потужності «ДТЕК-Енерго». «Зелені» втрати — понад половина потужностей у відновлювальній енергетиці: Ботієвська, Приморська, Орлівська ВЕС і Трифонівська СЕС захоплені.

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Понад 80% земельного банку втратив агрохолдинг Ахметова HarvEast: 90 тис. га у Донецькій області знаходяться під окупацією, а 12 тис. га у Київській області потребують обстеження й розмінування.

У нещодавньому інтервʼю італійському телеканалу RAI Ахметов заявив про втрату активів із довоєнною капіталізацією понад $20 млрд. Він має намір через суд відшкодувати збитки, завдані російською військовою агресією.

Вадим Новинський — $1,4 млрд

Війна болісно вдарила по «Метінвесту», а отже, завдала збитків міноритарному акціонеру — протодиякону Успенського собору Києво‑Печерської лаври Вадиму Новинському. Серед втрачених активів — херсонська верф суднобудівної компанії Smart Maritime Group, яка лишилась на окупованій території.

Компанія тимчасово не контролює роботу торгових центрів у Мелітополі та Бердянську, будівлі торгових центрів у Маріуполі та Сєверодонецьку майже повністю зруйновані.

Олександр Ярославський — $160 млн

Серед найбільших втрат на війні — Кременчуцький НПЗ, який пережив кілька ракетних обстрілів. Підприємцю належить 28% в «Укртатнафті», до якої входить нафтопереробний завод.

Також пошкоджень зазнав Харківський аеропорт та Харківський тракторний завод.

Ігор Коломойський — $100 млн, Геннадій Боголюбов — $100 млн, Ігор Палиця — $25 млн

Сумарні збитки внаслідок війни співвласників неформального обʼєднання фінансово-промислової групи «Приват» Forbes оцінює у $225 млн. Найбiльшого удару зазнав нафтовий напрям, до якого входять частина «Укрнафти», Кременчуцький НПЗ, завод «Нафтохімік Прикарпаття», Дрогобицький НПЗ і мережа АЗС на 1500 станцій.

З початку війни компаньйони втратили більше 10% заправок, та Кременчугскій НПЗ — один із найпотужніших НПЗ в Європі зупинився на 38-й день війни після ракетного удару. Важливість підприємства для економіки важко переоцінити. До війни, за даними групи «А-95», на Кременчуцький НПЗ припадало 45% ринку бензину і 15% — дизпалива.

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Зупинка Кременчуцького НПЗ — одна із основних причин дефіциту та здорожчання палива у травні. Після початку бойових дій, припинення імпорту російського та білоруського палива, а також знищення ворогом близько десятка українських нафтобаз, значення єдиного працюючого НПЗ зросло ще більше.

Ступінь пошкодження обладнання не дозволяє відновити виробництво щонайменше до кінця року.

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