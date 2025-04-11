Не приймають електронне направлення на ВЛК: у Міноборони пояснили, що робити — Finance.ua

Не приймають електронне направлення на ВЛК: у Міноборони пояснили, що робити Сьогодні 18:10 — Казна та Політика

Не приймають електронне направлення на ВЛК: у Міноборони пояснили, що робити

Якщо у громадянина чи громадянки не приймають електронне направлення на ВЛК та направляють до ТЦК для отримання паперового документа, потрібно одразу ж звертатися до Міністерства оборони для розв’язання проблеми, адже це є порушенням законодавства.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

За словами Чорногоренко, стара система ВЛК супроводжувалася суттєвими ризиками та бюрократичними ускладненнями. Тому наразі основні процеси цифровізували, щоб ця процедура стала зручною і прозорою для українців. Проте трапляються випадки, коли не всі інституції країни готові до цифрових реформ.

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Подібна ситуація за словами заступниці міністра оборони, спостерігалась і коли в Україні впроваджували електронний паспорт в Дії.

«Такі випадки є, ми постійно з цим працюємо, стараємось дуже швидко реагувати на звернення користувачів. Це достатньо класична картинка для будь-яких масштабних цифрових реформ. Реформа ВЛК була запроваджена нещодавно. Ми працюємо з ТЦК та ВЛК щодня, роз’яснюємо, щоб таких ситуацій не було. Неприйняття електронного направлення — абсолютне порушення законодавства. Так робити не можна, потрібно приймати цей документ», — зазначила посадовиця.

У випадку, якщо у громадянина чи громадянки не приймають електронне направлення на ВЛК, Чорногоренко, наполегливо рекомендує одразу ж звертатися в Міністерство оборони, аби вирішити ситуацію.

«Щоб уникнути таких неприємних ситуацій, коли на місцях наші інституції відмовляють у прийнятті електронного документа, будь ласка, повідомляйте одразу Міністерство оборони або наші соціальні мережі, або службу підтримки чи будь-якими шляхами звертайтеся до нашої команди й ми будемо все одразу виправляти. Це так не має бути», — наголосила заступниця міністра оборони.

За її словами, загалом електронні направлення згенерували собі вже понад 40 тисяч українців, що демонструє достатньо швидкий темп розгортання цього функціоналу. З цим направленням громадянин чи громадянка вирушає одразу до медзакладу і проходить ВЛК без відвідування ТЦК.

«З 1 квітня цифрова команда Міноборони повністю реформувала систему обліку постанов про придатність-непридатність, і всі вони формуються тільки цифровим шляхом. Це означає, що громадянам не потрібно ходити більше до ТЦК, щоб вносити результати ВЛК. Воно буде автоматично надіслане до реєстру і відображатиметься у вашому Резерв+», — додала вона та зазначила, що з 1 квітня близько тисячі ВЛК в усіх областях країни перейшли на роботу в електронному кабінеті.

УНН За матеріалами:

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