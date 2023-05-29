НБУ збільшив чистий продаж валюти до $432 млн — Finance.ua
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НБУ збільшив чистий продаж валюти до $432 млн

Валюта
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НБУ збільшив чистий продаж валюти до $432 млн
НБУ збільшив чистий продаж валюти до $432 млн
Чистий продаж доларів Національним банком збільшився за останній тиждень до $432,2 млн з $380,4 млн тижнем раніше.
Як свідчать дані регулятора, з 22 по 26 травня купівля ним валюти знизилася до $10,2 млн з $11,6 млн, тоді як продаж зріс до $442,4 млн з $392 млн.
На готівковому ринку долар за підсумками тижня практично не змінився, становлячи близько 37,45−37,5 грн/$1.
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Загалом з початку цього року Нацбанк придбав на ринку $119,1 млн, тоді як продав $10,27 млрд.
Нагадаємо, тижнем раніше НБУ продав $380,4 млн на міжбанку.

Довідка Finance.ua:

  • як прогнозує заступник директора з торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергій Фурса, курс долара в Україні у червні 2023-го року навряд чи різко зміниться. Швидше за все, він коливатиметься у межах коридору від 36,5 до 37,5 грн/дол.;
  • у квітні НБУ скоротив продаж валюти з резервів до мінімуму з літа минулого року — до 1 370,4 млн доларів. Цьому сприяло сезонне збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти аграріями, які здійснювали закупівлю посівного матеріалу, добрив та палива для посівної.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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