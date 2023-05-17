НБУ розробляє рекомендації щодо реструктуризації кредитних боргів аграріїв — Finance.ua

НБУ розробляє рекомендації щодо реструктуризації кредитних боргів аграріїв Сьогодні 21:00 — Аграрний ринок

Міністерство аграрної політики та продовольства України разом з НБУ, банками та аграрними асоціаціями продовжують напрацювання шляхів вирішення питання реструктуризації кредитної заборгованості аграріям на окупованих і деокупованих територіях.

Про це повідомляє пресслужба МінАПК за результатами наради за участю представників Мінагрополітики, НБУ, банків та фермерів.

Як зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, фермери, чиї поля тимчасово окуповані, заміновані або знаходяться в зоні бойових дій, не мають доходів, щоб сплачувати наявні кредити. Тому їм потрібна допомога, зокрема щодо відстрочення виплат по кредитних заборгованостях. Він звернувся до представників банківського сектору розглядати кожен випадок індивідуально, відповідно до конкретних обставин. Заступник Міністра висловився за необхідність унормування процесу реструктуризації боргів для постраждалих аграріїв.

«Українські фермери продовжують робити свій внесок у глобальну продовольчу безпеку. Але їм потрібна підтримка, щоб агропідприємці могли вижити і відновитися після звільнення територій. Ми закликаємо представників банків підтримати аграріїв у складний період і розглянути можливість реструктуризації боргів, не застосовувати нарахування штрафних санкцій та стягнення кредитів з отримувачів чи поручителів», — зазначив Тарас Висоцький.

У НБУ відзначили, що розробляють рекомендації для банківського сектору щодо лояльних умов реструктуризації кредитної заборгованості. Банки підтвердили готовність допомогти українським агровиробникам і розглянути кожен випадок індивідуально.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.