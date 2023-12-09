Названо найбільш «незіпсовані» туристами країни світу — Finance.ua

Названо найбільш «незіпсовані» туристами країни світу Вчора 18:00 — Світ

Названо найбільш «незіпсовані» туристами країни світу

Багато популярних напрямків по всьому світу постраждали від надмірного туризму, забруднення навколишнього середовища та вирубки лісів. Однак є кілька країн, які залишаються відносно недоторканими.

Як пише Express , команда експертів з подорожей Inghams проаналізувала публікації в Instagram про напрямки по всьому світу, щоб визначити, які з них найчастіше називають «незіпсованими» (unspoilt).

Очолила список Ісландія, яку часто називають однією з найбезпечніших країн у світі з неймовірно красивою природою. На думку Tripadvisor, Ісландія є найкращим місцем в світі для спостереження за північним сяйвом, водоспадами і вулканами. Також тут розташований найкрасивіший пляж в світі.

Втім, і в Ісландії не обійшлося без проблем. Нещодавно країна оголосила, що може запровадити туристичний податок для боротьби з надмірним туризмом. Багато найкращих місць країни приймають величезну кількість туристів, а Блакитна лагуна та Сельяландфосс є одними з найбільш відвідуваних визначних пам’яток.

Найбільш незіпсовані країни світу

1. Ісландія.

2. Австралія.

3. Ірландія.

4. Кіпр.

5. Коста-Ріка.

6. Танзанія.

7. Нова Зеландія.

8. Перу.

9. Греція.

10. Грузія.

Нагадаємо, раніше Австрію визнали найбільш переповненою туристами країною світу в 2023 році. Згідно з недавнім дослідженням компанії MoneyTransfers, на одного місцевого жителя в країні припадає 3,6 іноземних туристів.

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Також експерти склали щорічний рейтинг напрямків, де туристам можна не хвилюватися через рівень злочинності та терористичну загрозу. Найбезпечнішою країною на 2024 рік визнали Канаду. Вона вирвалась уперед, залишивши позаду багаторічних лідерів Ісландію та Норвегію. Якщо плануєте подорож на наступний рік, маєте знати про напрямки, які визнали найбезпечнішими для туристів.

УНІАН За матеріалами:

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