Названо моделі iPhone, які найчастіше обирають користувачі, які переходять з Android — Finance.ua

Названо моделі iPhone, які найчастіше обирають користувачі, які переходять з Android Сьогодні 03:36 — Технології&Авто

Названо моделі iPhone, які найчастіше обирають користувачі, які переходять з Android

Перехід з однієї операційної системи на іншу — це завжди серйозний крок. Незважаючи на свою складність, численні повідомлення від користувачів говорять про те, що зробити такий крок ніколи не пізно. Нещодавно з’явилося дослідження, що проливає світло на моделі iPhone, яким віддають перевагу люди, що переходять з Android-пристроїв, і, навпаки, ймовірно, існує список, у якому детально описано популярні телефони Android серед тих, хто переходить з Apple.

Згідно з останніми даними, iPhone 14 і його Plus-варіант панують серед тих, хто переходить з Android, віддають перевагу понад 26% таких людей. За ними йдуть пристрої серії Pro, що набирають до 25% користувачів, які переходять.

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Що інтригує в цьому звіті, так це відсутність ентузіазму з приводу останньої серії iPhone 15. Це може бути пов’язано з тим, що люди, які переходять з Android, раніше користувалися Android-пристроями середнього рівня, що робить оновлення достатнім. Проте, останні моделі, як і раніше, привертають помітну частку користувачів, складаючи 12%.

Ця історія не обмежується iPhone 14 і його аналогами. Навіть iPhone SE і iPhone 12 стали свідками «міграції» користувачів Android у 2023 році.

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Це не перший випадок відставання Android-пристроїв. Нещодавнє дослідження показало, що сім найбільш продаваних телефонів у США — це iPhone, а пристрої на базі Android посідають три нижні сходинки, переважно серед бюджетних пропозицій.

iTechua За матеріалами:

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