НАЗК викрило чиновника київської Податкової у незаконному збагаченні на 25 млн грн — Finance.ua
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НАЗК викрило чиновника київської Податкової у незаконному збагаченні на 25 млн грн

Кримінал
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У заступника начальника управління Головного управління ДПС у місті Києві виявили ознаки незаконного збагачення на понад 20 млн грн та декларування недостовірних відомостей на понад 5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.
Зазначається, що ці факти встановлені за результатами повної перевірки декларації за 2021 рік, коли податківець обіймав посаду начальника Управління внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області.
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У своїй декларації посадовець вказав, що разом з дружиною у звітному періоді користувався квартирою та двома паркомісцями у Печерському районі столиці, вартість яких йому не відома.
Водночас перевірка встановила, що ці об’єкти у 2021 році були набуті тестем і тещею посадовця за понад 16 млн грн, тоді як їхній сукупний дохід із підтверджених джерел з 1998 року становив трохи більше 1,7 млн грн. Договори від імені тещі укладала дружина посадовця на підставі довіреності.
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Під час повної перевірки посадовець пояснив, що квартира та машиномісця куплені тестем і тещею за кошти, подаровані 88-річним дідусем. Йдеться про понад 20 млн грн.
Крім того, згаданий дідусь нібито подарував дружині посадовця ще й 5 млн грн, які були у декларації готівкою $175 тис.
Як зазначає НАЗК, джерелами походження понад 25 млн грн дідусь назвав заощадження від доходів, отриманих від заробітної плати, продажу нерухомого і рухомого майна, колекції старовинних монет, ікон та дорогоцінних металів. При цьому жодних документів, які би підтверджували факт продажу майна та отримання доходів, він не надав.
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«Пояснення посадовця та його родичів щодо джерел походження коштів були піддані обгрунтованому сумніву та не враховані під час перевірки», — йдеться у повідомленні.
За результатами перевірки НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368−5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366−2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до Державного бюро розслідувань.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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