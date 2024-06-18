Ексголову Міграційної служби підозрюють у розкраданні 88 млн грн — Finance.ua

Ексголову Міграційної служби підозрюють у розкраданні 88 млн грн Сьогодні 19:29 — Кримінал

Ексголову Міграційної служби підозрюють у розкраданні 88 млн грн

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому голові Державної міграційної служби у причетності до заволодіння понад 88 млн грн.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

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«НАБУ і САП спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили екскерівнику Державної міграційної служби України про підозру у заволодінні понад 88 млн грн. Таким чином викрито останню ланку вертикалі ексслужбовців ДМС, задіяних у реалізації схеми. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України», — сказано в повідомленні.

За даними слідства, у 2015 році Державна міграційна служба отримала від держави будівлю у центрі Києва для облаштування в ній центрального офісу.

Бізнесмен, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів з використанням підконтрольних осіб у структурі міграційної служби.

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Як встановили НАБУ і САП, він залучив ексголову ДМС, його заступника та начальника господарської частини ДМС, аби ті посприяли в укладанні договорів із підконтрольними йому компаніями щодо виконання проєктних та будівельних робіт шляхом спотворення результатів торгів і забезпечили здійснення оплати за «роботи та послуги».

Злочинна група протягом кількох років заволодівала бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт, оформлення «порожніх актів» та дублювання робіт. Як наслідок реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, комп’ютерні комплекси із відповідним програмним забезпеченням існують лише на «папері», а відповідальні за реконструкцію компанії «згорнулись».

У результаті реалізації схеми бюджету заподіяно збитків на суму понад 88 млн грн.

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