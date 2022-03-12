«Назад у 90-ті»: Зеленський спрогнозував дефіцит валюти, зростання цін та бідність у рф — Finance.ua
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«Назад у 90-ті»: Зеленський спрогнозував дефіцит валюти, зростання цін та бідність у рф

Вчора 15:43Особисті фінанси
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Президент України Володимир Зеленський спрогнозував для росіян повернення у 90-ті як наслідок запроваджених санкцій проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну.
У своєму відеозверненні він заявив, що жодна країна не бажала зла звичайним громадянам Росії, поки їхній уряд не пішов війною на сусідів, «війною на знищення».
«Ніхто не хотів повертати звичайне російське життя назад у 90-ті. Адже ви називаєте їх «лихі 90-ті. Це були часи потрясінь та бідності, часи обмежених можливостей та великої нерівності», — нагадав він.
Зеленський додав, що через зусилля пропагандистів більшість росіян ще не знають, що на них чекає.
Він також спрогнозував дефіцит валюти, «стрибки» курсу та зростання цін.
«Чим менше доларів заробить російський бізнес і чим менше податків отримає російська держава, тим менше можливостей буде у російських військових, аби вбивати наших людей. З російського ринку вже йдуть провідні міжнародні компанії. Ще один крок — заборона США взагалі заводити долари до Росії. Відтак буде дефіцит валюти. Отже, курс „стрибатиме“ ще більше, зростатимуть ціни. Кожен громадянин Росії відчує, що відсутність миру — це загроза йому особисто», — резюмував Зеленський.
За матеріалами: НВ
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