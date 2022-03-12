США заборонили постачання доларових банкнот до росії — Finance.ua

Що забороняється? Указом забороняється експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі США за допомогою персон США, де б вони не розташовувалися, банкнот у доларах США урядові рф або будь-якій особі, яка знаходиться в росії.
Також указ забороняє нові інвестиції в будь-який сектор економіки рф, який може бути визначений Мінфіном США за погодженням з державним секретарем.
Крім того, забороняється експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано предметів розкоші зі США, імпорт до Америки російської риби, морепродуктів, алкогольних напоїв; непромислових алмазів.
Довідка Finance.ua:
11 березня Байден оголосив про додаткові кроки з боку США, країн G7 та Європейського Союзу щодо покарання росії за її агресію.