США заборонили постачання доларових банкнот до росії — Finance.ua
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США заборонили постачання доларових банкнот до росії

Вчора 10:01Валюта
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США заборонили постачання доларових банкнот до росіїСША заборонили постачання доларових банкнот до росії
Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підписав указ про заборону постачання доларових банкнот до росії.
Відповідний документ опубліковано на сайті Білого дому.
Що забороняється? Указом забороняється експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі США за допомогою персон США, де б вони не розташовувалися, банкнот у доларах США урядові рф або будь-якій особі, яка знаходиться в росії.
Також указ забороняє нові інвестиції в будь-який сектор економіки рф, який може бути визначений Мінфіном США за погодженням з державним секретарем.
Крім того, забороняється експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано предметів розкоші зі США, імпорт до Америки російської риби, морепродуктів, алкогольних напоїв; непромислових алмазів.

Довідка Finance.ua:

  • 11 березня Байден оголосив про додаткові кроки з боку США, країн G7 та Європейського Союзу щодо покарання росії за її агресію.
За матеріалами: Укрінформ
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