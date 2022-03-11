Росіяни почали скуповувати криптовалюту через валютні обмеження — Finance.ua
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Росіяни почали скуповувати криптовалюту через валютні обмеження

11.03.2022, 20:49Фінтех і Картки
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Попит на криптовалюту значно зріс на фоні економічної кризи та обмежень на обіг долара і євро в країні, стверджують опитані російським виданням «Комерсант» експерти.
Відкритої статистики немає, але російський криптовалютний бізнес фіксує збільшення клієнтів та обсягів операцій.
Деталі. Обʼєми операцій з криптовалютою виросли у 3-5 разів, повідомив виданню співзасновник ENCRY Foundation Роман Некрасов.
Росіяни найчастіше обирають стейблкоїни, включаючи Tether. Інвестори обирають їх як простий спосіб вивести валюту за кордон.
Потік клієнтів в офіси також збільшився. Росіяни приходять туди «з сотнями тисяч доларів» і консультуються, як перевести криптовалюту у звичайні кошти після виїзду за кордон.
Великі криптобіржі уже обмежили або готові обмежити операції російських клієнтів, щоб не вступати у конфлікт з американськими регуляторами, повідомляє «Комерсанту» голова інвестиційного департаменту ICB Fund Аарон Хомський.
За матеріалами: Forbes.ua
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