Найкраща якість обслуговування клієнтів у МФО — Finance.ua

Найкраща якість обслуговування клієнтів у МФО 03.04.2023, 17:15 — Кредит&Депозит

Найкраща якість обслуговування клієнтів у МФО

У п’ятницю, 31 березня, у Києві відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.

Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.

Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.

Якість обслуговування — один із найважливіших критеріїв для клієнтів. Саме на цей пункт будуть опиратися більшість споживачів, обираючи мікрофінансову компанію. Тому під час церемонії FinAwards обрали й переможця у позаконкурсній номінації за найкращу якість обслуговування клієнтів.

Як оцінювали? Ця номінація відображає якість і зручність обслуговування в компаніях, які видають онлайн-кредити на картку. Серед основних причин популярності цієї послуги — її зручність, простота і швидкість. Клієнт оформлює кредит, не виходячи із дому, й отримує кошти за кілька хвилин. Експерти порівняли та визначили, у кого з фінансових компаній цей процес організований краще.

Хто ж переміг?

Credit Kasa отримала пальму першості. Срібло у номінації отримала CreditPlus, а бронзу — Є-гроші. Як розповів директор з маркетингу Credit Kasa Віталій Соловйов у коментарі для Finance.ua, у воєнний час компанія стала ще більш лояльною до клієнтів.

"Ми даємо у позику досить пристойні суми, якими дійсно можна задовольнити базові потреби. Якщо вже клієнт має хорошу історію кредитування і їй можна довіряти, цей клієнт може взяти позику на таку ж суму, як і до війни, а інколи навіть більшу.

Обслуговування завжди було дуже важливим для нас. Credit Kasa хотіла відрізнятися від загального погляду на кредитні компанії, які завжди впираються у те, що рано чи пізно клієнту треба повертати кредити — і це завжди негатив. Але ми працюємо дуже обережно, даємо шанс і багато часу на повернення. Спілкуємося коректно — у нас заборонено звертатися до клієнта на «ти», навіть у найбільш жорсткі моменти перемовин", — поділився основними правилами представник Credit Kasa.

Крім того, компанія активно працює із боку підтримки клієнтів — хотлайну та чатів, куди можна звернутися і розв’язати своє питання.

«Загалом же — намагаємося звести спілкування з клієнтом до мінімуму. Щоб все було швидко й автоматизовано робилося у кілька клаців: десь з’являється банер, десь — нотифікація з підказкою, щоб було куди менше форм для заповнення тощо. Простіше, швидше і без клопоту для клієнта», — зазначив Соловйов.

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