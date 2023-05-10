Найбільша нафтова компанія Saudi Aramco повідомила про падіння прибутку майже на 20% — Finance.ua

Найбільша нафтова компанія Saudi Aramco повідомила про падіння прибутку майже на 20% Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

Найбільша нафтова компанія Saudi Aramco повідомила про падіння прибутку майже на 20%

Найбільша нафтова компанія світу Saudi Aramco прозвітувала про падіння прибутку в І кварталі на 19% проти аналогічного періоду минулого року.

Про це йдеться у звіті компанії.

Чистий прибуток Saudi Aramco в І кварталі становив $31,9 млрд проти $39,5 млрд рік тому. Результати виявилися трохи вищими за прогнози аналітиків — згідно з даними Refinitiv, у середньому вони очікували побачити прибуток у розмірі $30,8 млрд.

«У компанії хороші позиції, які дозволять їй впоратися з коливаннями цін на нафту, у цьому їй допоможуть низьковитратний видобуток і стратегічно інтегровані операції з переробки», — йдеться в заяві Saudi Aramco.

Незважаючи на падіння прибутку, Saudi Aramco повідомила про плани, окрім базових дивідендів, щокварталу виплачувати дивіденди, пов’язані з результатами її діяльності. Завдяки цьому насамперед зростуть доходи уряду Саудівської Аравії.

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