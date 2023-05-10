Найбільша нафтова компанія Saudi Aramco повідомила про падіння прибутку майже на 20% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільша нафтова компанія Saudi Aramco повідомила про падіння прибутку майже на 20%

Фондовий ринок
102
Найбільша нафтова компанія Saudi Aramco повідомила про падіння прибутку майже на 20%
Найбільша нафтова компанія Saudi Aramco повідомила про падіння прибутку майже на 20%
Найбільша нафтова компанія світу Saudi Aramco прозвітувала про падіння прибутку в І кварталі на 19% проти аналогічного періоду минулого року.
Про це йдеться у звіті компанії.
Чистий прибуток Saudi Aramco в І кварталі становив $31,9 млрд проти $39,5 млрд рік тому. Результати виявилися трохи вищими за прогнози аналітиків — згідно з даними Refinitiv, у середньому вони очікували побачити прибуток у розмірі $30,8 млрд.
«У компанії хороші позиції, які дозволять їй впоратися з коливаннями цін на нафту, у цьому їй допоможуть низьковитратний видобуток і стратегічно інтегровані операції з переробки», — йдеться в заяві Saudi Aramco.
Незважаючи на падіння прибутку, Saudi Aramco повідомила про плани, окрім базових дивідендів, щокварталу виплачувати дивіденди, пов’язані з результатами її діяльності. Завдяки цьому насамперед зростуть доходи уряду Саудівської Аравії.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.