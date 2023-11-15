Навіщо потрібен спецрежим оподаткування неофіційно зайнятих осіб — пояснення Гетманцева Вчора 14:03 — Казна та Політика

Навіщо потрібен спецрежим оподаткування неофіційно зайнятих осіб — пояснення Гетманцева, Фото: freepik.com

Зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт щодо запровадження в Україні спеціального податкового режиму для неофіційно зайнятих осіб являє собою не стільки ініціативу введення нового податку на доходи, скільки пропонує пільги для тих осіб, хто має незалежні професії.

Про це заявив голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини. Live

Про що цей закон

У парламенті зареєстровано законопроєкт № 10 166 , яким пропонується запровадити спеціальний податковий режим для неофіційно зайнятих осіб.

За словами Гетманцева, наразі в Україні існує проблема недостатнього обліку доходів громадян. Саме тому законодавець пропонує вирішити цю проблему запровадженням нового податкового режиму.

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«Про що цей закон? Він не про новий податок на якісь доходи. Цей закон — про пільгу для тих осіб, які мають незалежні професії. Ми даємо їм можливість сплачувати замість 19,5% податку — 6%. На сьогодні вони заробляють в „тіні“. Ми ж даємо їм опцію, яка дозволить всього за 6% отримувати „білі“ доходи, показувати ці доходи будь-де, отримувати кредитування, бути людиною в правовому полі, а не поза ним», — запевнив Гетманцев.

Серед переваг пропонованого режиму він називає, зокрема, максимальну автоматизацію і спрощення процесу оподаткування.

«Якщо ти подаєш заявку, то все, що поступає тобі на рахунок, або те, що ти береш готівкою з використанням свого телефону, автоматично обкладається податком у 6%. І все. Більше нічого. Не потрібно подавати ніяких звітів. Не потрібно, як ФОПу, скасовувати реєстрацію свого статусу. Це набагато простіша модель, ніж є у ФОПів», — пояснює нардеп.

Як ініціативу сприймають партнери України

За словами Гетманцева, ідея запровадження спецрежиму неоднозначно сприймається Міністерством фінансів України і нашими міжнародними партнерами. Бо вони розуміють, що це пільга, якої немає в Європі.

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«Подібних пільг немає в країнах, які вважають себе цивілізованими. Я не переконаний, що міжнародні партнери погодять законопроєкт. І я вважаю основною перешкодою в цій реформі — думку і позицію наших партнерів, які навряд чи дозволять нам зробити це в нинішньому вигляді і будуть вимагати додаткових змін. Але це абсолютно позитивна історія», — упевнений депутат.

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