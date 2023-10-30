Мінфін попереджає: податок для неофіційно зайнятих осіб частково дублюватиме єдиний податок для ФОП — Finance.ua

Мінфін попереджає: податок для неофіційно зайнятих осіб частково дублюватиме єдиний податок для ФОП Сьогодні 15:34 — Казна та Політика

Мінфін попереджає: податок для неофіційно зайнятих осіб частково дублюватиме єдиний податок для ФОП

Міністерство фінансів України зазначає, що запровадження в Україні податкового спецрежиму для неофіційно зайнятих осіб може призвести до дублювання видів діяльності, дозволених на спрощеній системі оподаткування, платників першої та другої групи, які надають побутові послуги населенню.

Про це Міністерство фінансів повідомило у коментарі Новини. Live щодо оцінки законодавчої ініціативи запровадити спеціальний податковий режим для неофіційно зайнятих осіб із базовою ставкою 6% від обороту.

За задумом ініціаторів, такий спецрежим має стати ефективною альтернативою спрощеному режиму оподаткування фізосіб-підприємців єдиним податком. Законопроект зареєстровано у Верховній Раді під номером 10 166

В Міністерстві фінансів зазначають, що оцінити вартісний вплив норм законопроекту на показники бюджетів різних рівнів наразі неможливо, оскільки відсутні прогнозні дані щодо кількості фізичних осіб, які перейдуть на запропонований спеціальний режим оподаткування.

У відомстві загалом позитивно оцінюють ініціативу законодавців щодо розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО). Водночас, зазначають, ці зміни є похідними та залежать від застосування фізичними особами спеціального режиму оподаткування.

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«Звертаємо увагу, що відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику від 19.06.2023, укладеного між Україною та Міжнародним валютним фондом, з огляду на пов’язану з війною невизначеністю, Україна зобов’язалася вжити всіх необхідних заходів для усунення додаткового тиску та ризиків, пов’язаних з бюджетом, а також утримуватися від будь-якої податкової політики та адміністративних заходів, які можуть негативно вплинути на базу податкових надходжень у 2023 році та надалі», — зазначають в Міністерстві фінансів.

Іншими словами, в рамках зобов’язань перед МВФ Мінфін потенційно готовий погодитись на законодавчі ініціативи, які гарантовано збільшать податкові надходження в державний бюджет. Але при цьому не погодиться на нововведення, які несуть ризики зменшення таких надходжень.

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Нагадаємо, в парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується запровадити спеціальний податковий режим для неофіційно зайнятих осіб.

Як зазначають ініціатори запровадження нового податкового режиму, існуюча в Україні спрощена система оподаткування є зручною для тих фізичних осіб, які провадять господарську діяльність на постійній основі і для яких така діяльність є основною.

Проте існує проблема негнучкості строків переходу на єдиний податок та неможливість робити це епізодично, за потреби. З цієї причини, отримувати додаткові до основної роботи заробітки на нерегулярній (наприклад сезонній) основі для фізичних осіб обтяжливо та не вигідно.

Крім того, певна частина громадян не готова реєструватися через побоювання щодо процесу реєстрації та припинення фізичної особи-підприємця, додаткової звітності, можливих перевірок тощо.

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