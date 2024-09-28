«Національний кешбек»: скільки коштів нарахували українцям — Finance.ua

«Національний кешбек»: скільки коштів нарахували українцям Сьогодні 17:12

«Національний кешбек»: скільки коштів нарахували українцям

У межах експериментальної програми «Національний кешбек», яка розпочалася у вересні 2024 року, громадянам вже повернули понад 23 мільйони гривень компенсацій. Це стосується нарахувань кешбеку за купівлю українських товарів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, за результатами дії бета-тесту за останні три тижні українцям повернули 23,6 млн гривень Нацкешбеку.

«Продовжуємо публічний бета-тест однієї з наймасштабніших послуг в історії цифрової держави — Нацкешбеку», — повідомив Федоров.

Ключові результати:

громадяни відкрили 1,6 млн карток Нацкешбеку;

до програми долучилися десять банків;

беруть участь у програмі 1,137 тис. виробників.

«Частина банків-партнерів уже налаштували передачу даних про транзакції. Це дозволило обрахувати й відобразити в Дії кешбек за покупки їхніх клієнтів за період з 2 по 22 вересня. Для низки банків тестування систем ще тривають», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Станом на 23 вересня до «Національного кешбеку» вже долучились близько 1,5 млн українців та відкрили в банках 1,65 млн карток.

У Міністерстві економіки зазначили, що цінники з логотипом програми або інші позначення вже є у мережах: АТБ, Епіцентр, Аврора, Таврія В, Копілка, WOG, Comfy. Крім того, відтепер на сайті програми доступний пошук товарів і магазинів.

Нагадаємо, у рамках програми Нацкешбек громадянам держава нараховує 10% компенсації на спеціальну картку за покупку товарів українських виробників. Максимальна щомісячна сума , яку будуть повертати — 3 тис. гривень.

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