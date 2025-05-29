Начальник Міграційної служби на Одещині не задекларував майна на понад 83 мільйони — Finance.ua

Начальник Міграційної служби на Одещині не задекларував майна на понад 83 мільйони Вчора 19:30 — Кримінал

Начальник Міграційної служби на Одещині не задекларував майна на понад 83 мільйони, Фото: dbr.gov.ua

Начальник одного з управлінь Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області із зарплатою 28 тисяч гривень на місяць «нажив» майна майже на 100 мільйонів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що чиновник не задекларував майна на суму понад 83 мільйони гривень, що в понад 500 разів перевищує встановлений поріг кримінальної відповідальності. Частину активів він оформив на близьких осіб, але фактично контролював їх сам.

У декларації не вказано, зокрема:

будинок у центрі Одеси площею понад 200 квадратних метрів і вартістю понад 7 млн грн — зареєстрований на матір його дітей;

новий Mercedes-Benz G 400 D, що коштує 5,6 млн грн — оформлений на матір самого посадовця;

ще кілька об’єктів нерухомості: офіс, апартаменти на базі відпочинку, магазини, земельні ділянки в Білгород-Дністровському та Затоці — також зареєстровані на родичку.

Фото: dbr.gov.ua

Окрім того, перевіряється достовірність задекларованих 37 одиниць криптовалюти Bitcoin (вартістю понад 57 млн грн), які нібито належать дружині чиновника, а також походження готівки: 100 тисяч євро та 200 тисяч доларів США.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 366−2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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