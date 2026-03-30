Нацбанк залишається прихильником ринкових механізмів у страхуванні — голова НБУ

Національний банк України (НБУ) залишається прихильником саме ринкових механізмів у роботі страхового ринку України.
Про це сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.
За його словами, страховий ринок сьогодні можна охарактеризувати трьома словами: очищення, привабливість, платоспроможність.
«За ці два роки страховий ринок активно почав очищатися, відновлюватися, ставати більш прозорим і конкурентним. І в якийсь момент з’ясувалося, що страхові компанії готові запропонувати ринкові продукти, готові бути партнерами держави», — зазначив він.
За словами Пишного, ще одним важливим досягненням стало те, що ринок об’єднався, страховики стали партнерами, зазначив він.
«Вони один одного знають, вони розуміють наскільки важливо об’єднуватися, вони створюють чудову асоціацію. Ця асоціація починає говорити голосом не окремих компаній, обслуговуючих чиїсь інтереси, а голосом галузі. І цей голос сьогодні звучить в Україні і світі», — підкреслив голова Нацбанку.
За його словами, за два роки страховий ринок пройшов шлях, який деякі країни проходять десятиліттями. І це попри війну.
«Тобто ми не теоретики, ми практики, і наш досвід може бути цікавим європейським страховикам», — зазначив він.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
НБУ
