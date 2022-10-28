Нацбанк розробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року — Finance.ua

Нацбанк розробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року Вчора 21:05 — Казна та Політика

Нацбанк розробив альтернативний сценарій макропрогнозу на випадок затягування війни до середини 2024 року

Зростання економіки України у разі затягування війни до середини 2024 року становитиме 1,9% у 2023 році та 2,5% у 2024 році, а валові міжнародні резерви у 2024 році впадуть до критичного рівня у $12,6 млрд.

Такий альтернативний сценарій макропрогнозу представив Національний банк України в інфляційному звіті.

«У разі реалізації сценарію з тривалим збереженням високих ризиків безпеки перспективи відновлення економіки України наступного року суттєво погіршаться. Більш тривалий період пригніченого попиту, низької інвестиційної активності та логістичні обмеження будуть основними стримуючими факторами зростання ВВП. У таких умовах повноцінне відновлення розпочнеться не раніше 2024 року», — зазначає Нацбанк.

Він уточнює, що зростання реального ВВП на рівні близько 2% очікується лише завдяки частковій адаптації бізнесу до війни та активній міжнародній фінансовій допомозі.

Його базовий сценарій передбачає завершення активної фази бойових дій у середині 2023 року та зростання ВВП наступного року на 4% (після падіння на 31,5% цього року) та на 5,2% — у 2024 році зі збільшенням резервів до кінця 2024 року до $27,4 млрд.

«НБУ не прогнозує перебіг військових подій, однак має робити різні припущення щодо них як визначального чинника впливу на економіку... Терміни перемоги у розв’язаній росією повномасштабній війні стали основним фактором, що визначає стан та перспективи розвитку української економіки», — пояснює центробанк необхідність розробки альтернативного сценарію.

У ньому передбачається зниження інфляції з 30% цього року до 13,4% наступного року замість 20,8% у базовому через припущення, що підвищення тарифів на газ та опалення до 50% від паритету відбудеться лише у 2024 році. Внаслідок цього інфляція на 2024 рік в альтернативному сценарії оцінюється в 19,6% проти 9,4% у базовому.

Серед інших припущень альтернативного сценарію — повне відкриття морських портів на рік пізніше порівняно з базовим — лише з другої половини 2024 року, а також продовження відтоку населення з країни наступного року у розмірі 1,4 млн на додаток до 8 млн у цьому. Передбачається, що біженці почнуть повертатися лише 2024 року в невеликій кількості — 0,6 млн, тоді як базовий сценарій передбачає повернення 0,4 млн вже 2023 року та 2,5 млн — 2024 року.

«Більшість інших припущень, зокрема активна міжнародна фінансова допомога, наявність програми з МВФ, зберігаються і для зазначеного (альтернативного) сценарію», — уточнює НБУ.

В альтернативному сценарії експорт суттєво скоротиться, що посилить фінансові труднощі бізнесу, а в аграріїв знизиться мотивація до розширення діяльності, скоротяться ресурси для проведення посівних кампаній, що призведе до зменшення врожаю у 2023 та 2024 роках, зазначається у звіті.

«Фіскальна політика залишиться м’якою через необхідність забезпечувати витрати на потреби оборони та підтримку населення. Відповідно зросте потреба у нарощуванні дефіциту бюджету, що відстрочить терміни фіскальної консолідації та зумовить вищий рівень державного боргу», — додав Нацбанк.

Він зазначив, що роль міжнародної підтримки у фінансуванні дефіциту буде визначальною, що дозволить уникнути подальшої монетизації держборгу НБУ. Однак через значне нарощування боргового навантаження зросте потреба в поступовому переході до більш жорсткої фіскальної політики у післявоєнний період.

«Ризики макрофінансової дестабілізації для цього сценарію значно вищі, ніж для базового, тому проведення виваженої макроекономічної політики та підтримка від міжнародних партнерів будуть критично важливими», — наголосив Нацбанк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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