На приватизацію виставили торфобрикетний завод «Рівнеторф» - Фонд держмайна — Finance.ua

На приватизацію виставили торфобрикетний завод «Рівнеторф» - Фонд держмайна Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

Фонд державного майна анонсував проведення відкритого аукціону з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Рівнеторф».

Він відбудеться 5 липня 2023 року, стартова ціна (балансова вартість) об'єкту — 47,1 млн грн.

Підприємство спеціалізується на виробництві торф’яних напівбрикетів, а також паливного фрезерного торфу для компостів. Обсяги виробництва — 60−80 тис. тонн брикетів на рік.

Воно не є стратегічним для енергетичної галузі України, оскільки загальна частка торф’яного палива в енергетичному балансі країни за останніми даними Державної служби статистики України знаходиться на рівні 0,028%.

Основними недоліками цього виду палива є нижча, ніж у вугілля енергетична калорійність і труднощі спалювання через високий вміст вологи (до 65%), тому його вже давно в Україні не використовують в промислових масштабах. Натомість, торф’яне паливо є достатньо популярним у приватних господарств на регіональному рівні, тому ФДМУ очікує певну конкуренцію на торгах.

«„Рівнеторф“ — діюче підприємство, яке потребує інвестицій. За всі 60 років його існування воно не модернізувалось і має високу зношеність основних фондів. Приватний власник зможе збільшити рентабельність бізнесу, проінвестувавши в розвиток підприємства», — зазначає директор Департаменту приватизації ФДМУ Владислав Данилішин.

Підприємство має спецдозвіл на користування надрами з терміном дії на 40 років (реєстраційний номер 2201, від 30.03.2000 р.).

Загалом об'єкт включає 114 одиниць нерухомого майна (виробничі, складські, адміністративні приміщення, тощо) загальною площею 16 969,90 кв.м. На підприємстві працює 175 людей, а на балансі перебуває 161 одиниця спецтехніки та транспорту.

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