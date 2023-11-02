На Одещині завершать ремонт багатостраждальної «дороги життя» — Finance.ua

На Одещині завершать ремонт багатостраждальної «дороги життя» Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

ДП «Служба місцевих автомобільних доріг» оголосила тендер на капітальний ремонт дороги Роздільна-Понятівка-Кошари-Знам'янка на Одещині.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Prozorro

Тендер оголошено 1 листопада. Очікувана вартість закупівлі становить 180,4 млн грн. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 10 листопада.

Читайте також В Україні новий тендерний скандал: на ремонт доріг дали майже 4 млрд грн

Ідеться про завершення дороги, ремонт якої розпочався незадовго до війни. Через війну ремонтні роботи призупинили, відтоді місцеві жителі їздять колами, аби дістатися до траси.

За словами мера Роздільної Валерія Шовкалюка, частина дороги перебуває у критичному, не придатному для користування стані. Водночас саме цієї дорогою українські аграрії всупереч форс-мажорним обставинам, під ракетними обстрілами намагаються вивезти своє зерно на експорт. Окрім того, дорога сполучає багато навколишніх сил і є життєво необхідною для людей.

Читайте також Польська фірма відновила ремонт прикордонної дороги на Львівщині

Своєю чергою голова Роздільнянської РДА Сергій Приходько теж вважає, що ремонт дороги треба завершити якомога швидше.

«Ремонт дороги суттєво розвантажить трафік біля Одеси. Зекономить час для фур. Ну і, безумовно, дорога потрібна місцевим. Бо зараз, якщо підуть дощі, щоб виїхати на трасу з Кошар, треба буде згаяти багато часу: вернутися на Понятівку, потім заїхати в Роздільну, потім виїхати в Єреміївці. Це буде з десяток кілометрів коло», — пояснив він.

Читайте також Скільки потрібно на експлуатацію доріг державного значення у 2024 році

Окрім того, дорога має як місцеве, так і державне значення. Роздільна-Понятівка-Кошари-Знам'янка забезпечує низці населених пунктів під'їзд до районного центру області, де розташовано школи, лікарні та інші об'єкти соціальної інфраструктури.

Водночас вона сполучає автомобільні дороги державного значення М-05 Київ-Одеса та Т-16−18 /Р-33/- Роздільна-Єреміївка — /М-05/ із в'їздом на Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка — /М-16/.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.