Скільки потрібно на експлуатацію доріг державного значення у 2024 році — Finance.ua

Скільки потрібно на експлуатацію доріг державного значення у 2024 році Сьогодні 15:14 — Казна та Політика

Скільки потрібно на експлуатацію доріг державного значення у 2024 році

На експлуатацію доріг державного значення у 2024 році необхідно 14,7 млрд грн, повідомив голова агентства відновлення Мустафа Найєм в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Якщо говорити про 2024 рік, за попередніми розрахунками, для експлуатаційного утримання доріг державного значення — це 41,6 тис. км на підконтрольній Україні території - мінімальний обсяг фінансування має становити 14,7 млрд грн», — повідомив Найєм.

Він уточнив, що з цієї суми 6,857 млрд грн — на ліквідацію пошкоджень, руйнувань і деформацій покриття доріг, близько 4,4 млрд грн — на зимове утримання доріг і 1,4 млрд грн — на експлуатаційне утримання мостів.

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