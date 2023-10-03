Скільки потрібно на експлуатацію доріг державного значення у 2024 році — Finance.ua

Скільки потрібно на експлуатацію доріг державного значення у 2024 році
На експлуатацію доріг державного значення у 2024 році необхідно 14,7 млрд грн, повідомив голова агентства відновлення Мустафа Найєм в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Якщо говорити про 2024 рік, за попередніми розрахунками, для експлуатаційного утримання доріг державного значення — це 41,6 тис. км на підконтрольній Україні території - мінімальний обсяг фінансування має становити 14,7 млрд грн», — повідомив Найєм.
Він уточнив, що з цієї суми 6,857 млрд грн — на ліквідацію пошкоджень, руйнувань і деформацій покриття доріг, близько 4,4 млрд грн — на зимове утримання доріг і 1,4 млрд грн — на експлуатаційне утримання мостів.
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