На Київщині заборонили всі розважальні заходи після 21:00 — Finance.ua
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На Київщині заборонили всі розважальні заходи після 21:00

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Рішенням оперативного штабу на Київщині запроваджують обмеження: всі розважальні заходи мають закінчуватись не пізніше 21:00.
Про це пише Київська обласна військова адміністрація у Telegram
«На засіданні оперативного штабу КОВА ухвалили рішення про часові обмеження. Відтак на Київщині всі розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00.
Комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. Тому на цей період усі розважальні заклади без винятку повинні припиняти свою роботу".
В обладміністрації нагадують, що за порушення комендантської години законом передбачена відповідальність.
Повідомляється, що перевірки щодо дотримання норм у регіоні будуть проводитися регулярно із залученням працівників поліції.
За матеріалами:
Економічна Правда
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