На FinAwards-2023 обрали найкращу онлайн МФО України — Finance.ua

На FinAwards-2023 обрали найкращу онлайн МФО України
У Києві 31 березня відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.
Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.
Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.
Під час церемонії обрали і найкращу МФО онлайн.
Як обирали? У номінації боролися за звання найкращої мікрофінансові компанії, які видають мікропозики через інтернет без прив’язки до живого офісу. Важливою умовою було й те, аби ці компанії мали ліцензію на видачу кредитів без претензій на відкликання з боку регулятора, а також видали не менше 20 тис. мікропозик за останні 3 місяці.
Претенденти. У цій номінації боролися 14 МФО:
- Money4You;
- ТОВ «COC Кредит»;
- CreditPlus (ТОВ «Авентус Україна»);
- Містер Мані;
- ЗеCredit (ТОВ «ФК «Іівеструм»);
- Є-Гроші (ТОВ «ФК «Є Гроші Ком»);
- Moneyveo;
- Credit7.ua;
- MyCredit;
- ClickCredit;
- ШвидкоГроші;
- Selficredit;
- Slon Credit;
- CreditKasa.
Хто ж переміг?
CreditPlus виборола перше місце у номінації за звання найкращої у сегменті онлайн-позик. Ось кілька основних умов цієї компанії:
- max сума (для нових клієнтів): 15 тис. грн;
- max термін кредитування: до 365 днів;
- наявність позики під 0,01% в день на перший кредит: так.
"Звісно, після початку повномасштабної війни, попит на кредитування впав. Але ми одні з перших знову почали кредитувати та підтримувати наших клієнтів. Поведінка користувачів за цей час трохи змінилася — я вважаю, що вони стали більш відповідальними. Також позичальники почали якісніше оцінювати, навіщо їм потрібні кредитні кошти, і середні чеки змінилися у меншу сторону.
Серед наших клієнтів багато людей з Харкова, Херсону тощо. І відповідно до звільнення наших територій, ми починали кредитувати ці регіони. Наша політика не змінилася щодо внутрішніх переселенців", — розповів у коментарі Finance.ua Chief Marketing Officer компанії CreditPlus Іван Підвисоцький.
Срібло у номінації отримала Credit7. Максимальна сума (для нових клієнтів) у цієї МФО також становить 15 тис. грн, максимальний термін кредитування — до 365 днів. Також компанія дає позики під 0,01% в день на перший кредит.
Бронзу і третє місце у номінації отримала Moneyveo, умови якої дозволяють брати позику до 25 тис. грн (для нових клієнтів), а максимальний термін кредитування становить 20 днів (з можливістю продовження дисконтного періоду). Позики під 0,01% в день на перший кредит також є.
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