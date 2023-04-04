На FinAwards-2023 обрали найкращу онлайн МФО України — Finance.ua
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На FinAwards-2023 обрали найкращу онлайн МФО України

Кредит&Депозит
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У Києві 31 березня відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.
Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.
Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.
Під час церемонії обрали і найкращу МФО онлайн.
Як обирали? У номінації боролися за звання найкращої мікрофінансові компанії, які видають мікропозики через інтернет без прив’язки до живого офісу. Важливою умовою було й те, аби ці компанії мали ліцензію на видачу кредитів без претензій на відкликання з боку регулятора, а також видали не менше 20 тис. мікропозик за останні 3 місяці.
Претенденти. У цій номінації боролися 14 МФО:
  • Money4You;
  • ТОВ «COC Кредит»;
  • CreditPlus (ТОВ «Авентус Україна»);
  • Містер Мані;
  • ЗеCredit (ТОВ «ФК «Іівеструм»);
  • Є-Гроші (ТОВ «ФК «Є Гроші Ком»);
  • Moneyveo;
  • Credit7.ua;
  • MyCredit;
  • ClickCredit;
  • ШвидкоГроші;
  • Selficredit;
  • Slon Credit;
  • CreditKasa.

Хто ж переміг?

CreditPlus виборола перше місце у номінації за звання найкращої у сегменті онлайн-позик. Ось кілька основних умов цієї компанії:
  • max сума (для нових клієнтів): 15 тис. грн;
  • max термін кредитування: до 365 днів;
  • наявність позики під 0,01% в день на перший кредит: так.
Chief Marketing Officer компанії CreditPlus Іван Підвисоцький (ліворуч) із&nbsp;керівницею медіабізнесу Treeum Надією Квіткою (праворуч)
Chief Marketing Officer компанії CreditPlus Іван Підвисоцький (ліворуч) із керівницею медіабізнесу Treeum Надією Квіткою (праворуч)
"Звісно, після початку повномасштабної війни, попит на кредитування впав. Але ми одні з перших знову почали кредитувати та підтримувати наших клієнтів. Поведінка користувачів за цей час трохи змінилася — я вважаю, що вони стали більш відповідальними. Також позичальники почали якісніше оцінювати, навіщо їм потрібні кредитні кошти, і середні чеки змінилися у меншу сторону.
Серед наших клієнтів багато людей з Харкова, Херсону тощо. І відповідно до звільнення наших територій, ми починали кредитувати ці регіони. Наша політика не змінилася щодо внутрішніх переселенців", — розповів у коментарі Finance.ua Chief Marketing Officer компанії CreditPlus Іван Підвисоцький.
Срібло у номінації отримала Credit7. Максимальна сума (для нових клієнтів) у цієї МФО також становить 15 тис. грн, максимальний термін кредитування — до 365 днів. Також компанія дає позики під 0,01% в день на перший кредит.
Бронзу і третє місце у номінації отримала Moneyveo, умови якої дозволяють брати позику до 25 тис. грн (для нових клієнтів), а максимальний термін кредитування становить 20 днів (з можливістю продовження дисконтного періоду). Позики під 0,01% в день на перший кредит також є.
За матеріалами:
Finance.ua
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