Минулого року ДБР розкрило удвічі більше спроб отримання хабарів — Finance.ua

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Минулого року ДБР розкрило удвічі більше спроб отримання хабарів

Казна та Політика
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Минулого року ДБР розкрило удвічі більше спроб отримання хабарів
Минулого року ДБР розкрило удвічі більше спроб отримання хабарів
У 2024 році працівники Державного бюро розслідувань викрили спроби отримання хабарів на загальну суму понад 56 мільйонів гривень. Цей показник більше ніж удвічі перевищує результати 2023 року, коли було зафіксовано 21,4 мільйона гривень неправомірної вигоди.
Про це повідомила пресслужба ДБР.

Завдані збитки державі

За рік ДБР працювало над 3 877 кримінальними провадженнями, пов’язаними з корупцією та хабарництвом.
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Загальна сума завданих державі збитків склала 1,99 мільярда гривень, що перевищує минулорічний показник у 695,5 мільйона гривень.
У 2024 році вдалося повернути державі 119,1 мільйона гривень. На майно фігурантів накладено арешт на суму 404,8 мільйона гривень, а прокурори за матеріалами ДБР подали позови для відшкодування ще 130,8 мільйона гривень.
За результатами розслідування ДБР до суду направлено 455 обвинувальних актів за фактами корупційних правопорушень стосовно 666 осіб.
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З них 13 обвинувальних актів стосувалось організованих злочинних груп, що діяли у сфері корупції. У таких справах фігурувало 83 особи, поінформували у ДБР.
За матеріалами:
Finance.ua
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